Amici, Giulia Stabile spiazza su Sangiovanni: ''Difficile andare a convivere ora''

Giulia Stabile, vincitrice di Amici, parla della relazione con Sangiovanni che vede come futuro marito, ma con il quale dovrà trovare un accordo per la convivenza.

Dopo la partecipazione e la vittoria ad Amici, la carriera di Giulia Stabile ha spiccato il volo, e di pari passo è andata la sua vita sentimentale grazie all’incontro, proprio nella scuola più famosa d’Italia, con Sangiovanni. La bellina ha confessato cosa si aspetta dal futuro con il cantante, raccontando cosa la frena a gettarsi in una convivenza.

Amici, Giulia Stabile fa una confessione su Sangiovanni

Giulia Stabile ha vinto Amici, dopo un percorso di crescita personale e artistico bellissimo, che ha coinvolto moltissimi fan del programma di Canale 5, complice la love story nata nella scuola con Sangiovanni. I due giovani artisti sono innamoratissimi, e Sangiovanni ha smentito le voci su Giulia, ammettendo di avere con la ballerina un rapporto bellissimo seppur subordinato in questo momento storico alle loro carriere in ascesa. Contemporaneamente all’attività di ballerina professionista, Giulia è stata protagonista anche di alcune puntate di Tu si Que Vales, e recentemente si è mostrata su Instagram in un divertente video con Belen Rodriguez.

Intervistata da TPI, Stabile ha confermato che non c’è nessuna crisi in atto con Sangiovanni, ammettendo che inizialmente entrambi hanno vissuto molto male il fatto di essere sotto ai riflettori come coppia, dal momento che basta un allontanamento dai social per far insospettire le persone senza alcuna base d’evidenza. Parlando della convivenza, invece, Giulia ha ammesso:

“È un po’ difficile andare a vivere insieme ora. Io lavoro a Roma fissa, mentre lui lavora un po’ su, un po’ giù. Poi se lui dovesse scegliere una città in cui vivere sceglierebbe Milano. Io sono molto legata alla mia città, Roma la sento proprio calda. Milano è una città sicuramente bella. Però a me non dà quel calore che mi dà Roma”.

Giulia, che ha raccontato di essere in procinto di partire per le vacanze estive con la famiglia di Sangiovanni, ha parlato del cantante come l’uomo che ha consapevolmente scelto e che vorrebbe avere al suo fianco, un giorno, come marito. La ballerina, infatti, non nasconde di avere un’idea fiabesca delle nozze e spera che sarà proprio Sangiovanni il suo principe azzurro.

