Amici, Giulia Stabile dice addio alla sua insegnante di danza: "Sei stata la mia seconda mamma per 19 anni"

Gossip TV

Con un post su Instagram, la ballerina di Amici Giulia Stabile ha detto addio alla sua storica insegnante di danza, venuta a mancare di recente. Ecco il suo commovente saluto.

Con un commovente post su Instagram, la ballerina di Amici Giulia Stabile ha detto addio alla sua storica insegnante di danza, Flaminia Buccellato. L'ex vinctrice del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi l'ha definita una "seconda mamma" e l'ha ringraziata per i 19 anni di vita trascorsi con lei.

Amici, Giulia Stabile dice addio alla sua storica insegnante di danza: "19 anni di vita insieme"

Fondatrice e direttrice dell'Accademia Balletto Roma, Flaminia Buccellato è venuta a mancare di recente e la sua scomparsa è stata annunciata dai social da una delle sue amatissime ex allieve, Giulia Stabile, con un commovente post di addio. Su Instagram, infatti, la vincitrice di Amici 21 ha pubblicato diversi scatti per ricordare la sua amata insegnante e ringraziarla per questi 19 anni di vita insieme, durante i quali Flaminia Buccellato è stata una seconda madre per lei:

"Flaminia Buccellato è stata, è e sarà una delle persone più importanti di tutta la mia vita. Le sarò per sempre riconoscente mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora.. Quando ero ancora una bambina che non sapeva quel che faceva, ma sapeva che l’importante era farlo sempre con il sorriso; quando ero ai primissimi corsi mi ricordo che anche se non ero bravissima mi prendeva come esempio dicendo che era bello vedere una bambina sul palco sorridente e felice di ballare."

La ballerina ha proseguito con il suo racconto, ricordando alcuni dei momenti più belli vissuti insieme alla sua insegnante, di come ha iniziato a chiamarla direttora, spingendola a farsi chiamare così e come con il tempo sia diventata così vicina a lei da assumere le veci di seconda mamma. Giulia ha ringraziato Flaminia Buccellato per il suo sostegno, perché è grazie a lei che è diventata la ballerina che è oggi:

"Si era anche autonominata (ovviamente) la mia seconda mamma è stata la prima persona a credere in me, colei che mi ha resa la ballerina e persona che sono oggi. Come una mamma aveva sempre questo "bisogno" di dover fotografare e riprendere tutti i bei momenti per poterli rivedere e rivivere e ci riprendeva sempre: fiera, non solo quando ballavamo ma anche quando facevamo cavolate"

Con il cuore spezzato, Giulia ha tributato questo commovente ricordo a una delle persone più importanti della sua carriera e della sua vita, ringraziandola per aver creduto sempre in lei, nei suoi progressi e successi e consapevole che, su qualunque palco ballerà in futuro, Flaminia Buccellato sarà sempre con lei.

"Se guardo avanti invece so che la porterò sempre con me su qualsiasi palco e in qualsiasi sala, consapevole che lei mi ha sempre immaginata su tutti i palchi immaginabili e se mai dovessi calpestarli immaginerò lei dirmi "eh Stabile io te lo avevo detto, non mi ascolti mai, ora ti disdiplomo!"

Amici, Giulia Stabile e il rapporto con Flaminia Buccelato

Dopo la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi durante la ventesima edizione del talent, Giulia Stabile è diventata un membro importante della grande famiglia allargata che ruota intorno alla trasmissione Mediaset. Tuttavia, non ha mai dimenticato i suoi inizi e le persone che l'hanno sempre sostenuta e amata durante gli anni in cui si è allenata duramente per raggiungere il sogno di entrare nella scuola. Molto vicina a lei è stata Flaminia Buccelato, sua insegnante di danza, recentemente scomparsa.

In un'intervista di qualche anno fa, Buccellato non ha nascosto l'orgoglio per i risultati raggiunti dalla sua Giulia e ha rivelato anche delle difficoltà che la ballerina ha incontrato nel corso degli anni. Giulia Stabile, ha ricordato in quell'occasione Buccellato, era arrivata nella sua scuola di danza che aveva solo 3 anni e tutto il suo mondo ruotava intorno alla danza:

"È arrivata ad un milione di fan. Forse non è mai accaduto nella storia di Amici. Quando è arrivata nella mia scuola aveva solo 3 anni, non parlava, voleva solo ballare. La sua vittoria mi commuove e mi inorgoglisce. Ha vinto una ragazza pulita, bullizzata da bambina, che ha lottato con la forza della danza e della passione"

Buccellato ha ricordato come Giulia, anche dopo la vittoria ad Amici 21, abbia deciso di continuare a studiare e che era capace di stare in studio anche per 6/7 ore. L'ex insegnante della ballerina ha anche raccontato delle difficoltà a cui Giulia è andata incontro: la diretta interessata ne aveva già parlato in passato, ma fin dalla più tenera età è stata vittima di bullismo:

"Persona solare, empatica, ha avuto molti problemi da bambina. Dicevano fosse brutta, non particolarmente intelligente, la sua voce l'ho sentita per la prima volta a 13 anni. Si chiudeva in sé anche in sala, sempre in fondo, insicura, timorosa di apparire. Giulia era solo molto, molto sensibile e molto artista. Bisogna capirla, entrare nel suo mondo. È quello che ho fatto in tutti questi anni"

Scopri le ultime news su Amici