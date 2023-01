Verissimo, Giulia Stabile e la dolorosa confessione sul bullismo subito a scuola

Gossip TV

L'ex ballerina di Amici Giulia Stabile ha rivelato a Silvia Toffanin, a Verissimo, del bullismo subito quando era solo una ragazzina. Vediamo insieme cosa ha detto.

Ospite a Verissimo l'ex ballerina di Amici, Giulia Stabile ha raccontato una difficile situazione vissuta quando era molto piccola: la ragazza ha rivelato, infatti, di essere stata vittima di bullismo e da parte dei professori della scuola che frequentava.

Verissimo, Giulia Stabile si racconta: il bullismo e la sua risata particolare

L'ex ballerina di Amici ha raccontato quanto è stato per lei importante il talent show di Maria De Filippi, soprattutto, ora che è diventata una delle ballerine professioniste del programma e anche cosa significa essere co-conduttrice di Tu si que vales. Entrambe sono esperienze che la stanno aiutando a maturare come professionista e che le portano tante soddisfazioni.

La ballerina ha raccontato anche quanto è stato, invece, difficile il periodo adolescenziale, in cui ha subito del bullismo sia per la sua scelta di voler diventare una ballerina sia per la sua risata:

"Tutti hanno insicurezze, quella bambina adesso mi dice 'Guarda che bellina eri anche prima'. Ho provato a modificare la risata, ma non è facile quando ti viene spontanea. Ad Amici e anche dopo mi hanno detto che bella risata, è stato bello, pazzesco."

Giulia ha rivelato come di queste sue insicurezze si siano approfittati non solo i compagni di classe, ma anche alcuni professori, proprio coloro che, invece, dal bullismo dovrebbero difenderti. I traumi subiti l'hanno spinta per molto tempo a evitare anche solo di passare davanti alla scuola che ha frequentato e in cui si sono verificati questi episodi:

"Alcuni insegnanti lavorano ancora lì e non li volevo incontrare. Mi sono trovata malissimo, sono stata messa da parte e poi insultata sia dai compagni sia dai professori delle medie. Poi pian pian al liceo mi sono ripresa. Tante volte i prof mi dicevano di scegliere tra scuola e danza e la prof di francese che poi mi prendeva in giro di fronte alla classe e la cosa alimentava anche altre situazioni."

Per la ballerina è stato un periodo difficile, un incubo che per fortuna, oggi, si è finalmente lasciata alle spalle.

