Amici, Gabriele Esposito si sposa: il video della romantica proposta ricevuta dall'ex allievo

Gabriele Esposito, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, convolerà presto a nozze: ecco il video della romantica proposta ricevuta dal compagno.

Profumo di fiori d'arancio per Gabriele Esposito, ex vincitore di Amici 15: il ballerino, infatti, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio da compagno Andrea Pappalettera. Il video della proposta alle Maldive è diventato virale in pochissimo tempo.

Vincitore dell'edizione del 2015, Gabriele Esposito convolerà a nozze con il compagno Andrea Pappalettera. La proposta è arrivata durante una romantia vacanza alle Maldive. I due fanno coppia dal 2020 e per chiedere al ballerino di sposarlo, il compagno ha organizzato un viaggio in una meta romantica e suggestiva e per farlo ha deciso di sfruttare il meraviglioso paesaggio delle Maldive.

Infatti, come si vede nel video apparso su Instagram, Pappalettera ha scritto su una duna di sabbia "Mi sposi?" e ha ripreso il tutto dall'altro: Gabriele Esposito gli è corso incontro emozionato, mentre il compagno si inginocchiava come da tradizione, e ha accettato con gioia. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2020, durante il lockdown.

La coppia ha festeggiato da poco ben 4 anni d'amore e nel 2023 sono avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia per entrambi. Per Esposito si è trattato di un momento molto importante, che ha voluto celebrare con un romantico post sui social: "Mi sono sentito amato e questo è tutto quello che ho sempre voluto" ha scritto in quell'occasione.

Amici, chi è Gabriele Esposito

Gabriele Esposito ha preso parte all'edizione di Amici numero 15 ed è stato proclamato vincitore per la categoria danza, mentre a trionfare per il canto fu Sergio Sylvestre.

Ballerino professionista, molto amato e seguito sui social, ha lavorato con Paolo Bonolis, Emma Marrone ed è stato scelto pda Paco Rabanne per essere il volto del noto profumo One Million.

Originario di Torre Annunziata, ha realizzato il suo sogno di diventare un ballerino professionista grazie alla partecipazione del talent di Canale5.Fidanzato con Andrea Pappalettera dal 2020, di recente, ha ricevuto da lui una romantica proposta di matrimonio. Sotto il video pubblicato dal compagno, Gabriele ha commentato con un tenero "it's a big YES" con tanto di cuore rosso.

