Amici, ex professoressa della scuola rivela: "Lasciare il talent è stato un dolore e una scelta obbligata"

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ci sono stati numerosi professori e una di loro a distanza di anni dall'addio al talent ha svelato alcuni retroscena.

Amici di Maria De Filippi è giunto alla sua ventiquattresima edizione e nel corso degli anni il talent ha accolto nel corpo docenti diversi insegnanti: professionisti del canto e del ballo che, con il loro sapere e la loro dedizione ai ragazzi, hanno guidato gli allievi nel percorso all'interno della scuola. Tra i professori, fin da quando il talent si chiamava ancora Saranno Famosi, c'era una professoressa che è stata parte del corpo docenti per diversi anni. Stiamo parlando dell'ex professoressa Fioretta Mari che ha svelato alcuni retroscena sul programma.

Amici, Fioretta Mari sull'addio al talent: "Una scelta dolorosa, ma obbligata"

Fioretta Mari è stata tra le insegnanti di Amici fin dai tempi di Saranno Famosi: all'epoca, la scuola prevedeva classi di canto, recitazione e ballo e gli allievi dovevano avere una preparazione completa che li avrebbe portati quanto meno a padroneggiare tutte le discipline. In quel periodo Fioretta Mari teneva un severo corso di dizione, poi diventato obsoleto nel momento in cui la recitazione è scomparsa tra le specialità di Amici.

Di recente, Mari è tornata a raccontare dei suoi anni nel talent di Canale5, svelando dei retroscena in un'intervista a Il Corriere della Sera. Al quotidiano, l'ex professoressa ha rivelato che gli anni trascorsi ad Amici sono per lei indimenticabili e che con Maria De Filippi si era instaurato un rapporto di stima e affetto:

"Con Maria De Filippi undici meravigliosi anni della mia vita. Lasciare Amici? Un dolore. Ero affezionata a Maria, a Sabina Gregoretti, ai ragazzi, allo staff. È stata una scelta obbligata. Maria ha tolto la recitazione. Che ci stavo a fare?"

Amici, Fioretta Mari svela: "Sono rimasta molto delusa da un'allieva..."

Tra le allieve a cui ha insegnato dizione, Fioretta Mari ha rivelato di essere ancora in contatto con qualcuna di loro e che molte di queste le sono ancora grate per i suoi insegnamenti. Oltre ad aver insegnato dizione nella scuola di Amici, ad allieve come Alessandra Amoroso, l'attrice ed ex professoressa ha insegnato anche recitazione ad attrici come Giusy Buscemi e Serena Autieri, per non parlare di una conduttrice come Caterina Balivo:

"Giusy Buscemi. Riconoscente. A differenza di qualche altra. Un nome? Meglio i nomi di cui vado fiera. Da Serena Autieri, Caterina Balivo, Alessandra Amoroso, sempre affettuose, amorevoli. Hanno studiato dizione e recitazione con me."

Fioretta Mari non si è tirata indietro dallo svelare il nome dell'ex allieva che l'ha delusa di più. Si tratta di Miriam Leone, l'ex Miss Italia diventata poi attrice e che di recente ha recitato nella Serie Tv disponibile su Disney+ I Leoni di Sicilia, candidata anche ai Nastri d'Argento. Su di lei, Fioretta Mari ha dichiarato:

"Diciamolo. Miriam Leone. Un dolore grande della mia vita. L’avevano scartata da Miss Italia. L’ho ripescata e ha vinto. L’ho messa in contatto perfino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione di Marilyn Monroe. Voleva portarla in America. Ragazza brava. Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta."

