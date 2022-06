Amici, ex ballerina del talent show annuncia la rottura con il suo fidanzato: "È giusto che io vi dica le cose come stanno".

Gossip TV

L'ex allieva di Amici Shaila Gatta rivela i motivi della rottura con Leonardo Blanchard.

La storia d'amore tra la ballerina Shaila Gatta e Leonardo Blanchard è giunta ufficialmente al capolinea. L'annuncio è arrivato direttamente dall'ex allieva di Amici che, rispondendo ad alcune curiosità dei fan sui social, ha confermato la fine della sua relazione con l'ex calciatore.

L'annuncio sui social di Shaila Gatta

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard si sono lasciati! A rivelarlo è stata la ballerina ed ex allieva di Amici che, rispondendo su Instagram ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, ha annunciato la rottura con l'ex calciatore:

Dato che ci avete seguito tanto in questi anni, è giusto che io vi dica le cose come stanno: io e Leonardo non stiamo più insieme. Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate. Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare e possono cambiare anche le nostre esigenze. Anche per noi, in questo caso, è stato così. L’importante è avere sempre affetto e stima reciproca, bei ricordi, nessun rancore e poi si va avanti.

Leggi anche La rivelazione di Teo Mammucari su Belen Rodriguez

Un annuncio inaspettato, che ha spiazzato tutti i fan di Shaila. Solo qualche tempo fa, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia aveva rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù in cui aveva rivelato di aver trovato in Leonardo l'amore della sua vita:

Anche se siamo ancora giovani, se penso al mio futuro lo vedo insieme a lui. Sogno di costruire una famiglia, non subito però. Prima voglio pensare alla mia carriera.

Scopri le ultime news su Amici.