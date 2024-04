Amici, ex amatissimo ballerino nel corpo di ballo di una star internazionale: "Tutto questo per me è un dono"

Gossip TV

Il ballerino professionista ed ex allievo di Amici, Adriano Bettinelli, nel corpo di ballo di Mariah Carey.

Tra i tanti artisti che sono passati da Amici, molti sono riusciti a costruirsi una brillante carriera anche all’estero. È il caso del ballerino Adriano Bettinelli, che è volato in America per ballare al fianco della cantante internazionale Mariah Carey per The Celebration on Mimi Live in Las Vegas.

La rivincita di Adriano Bettinelli

Grande soddisfazione per Adriano Bettinelli. L'ex amato allievo e ballerino professionista di Amici è stato chiamato per entrare a far parte del corpo di ballo della cantante internazionale Mariah Carey per The Celebration on Mimi Live in Las Vegas. A rivelarlo è stato proprio il diretto interessato, che ha voluto condividere la sua felicità sui social ed esprimere tutta la sua gratitudine per aver ricevuto questa grandissima opportunità:

Scrivere queste righe mi fa definitivamente render conto che questa cosa è successa veramente. Stasera abbiamo aperto lo spettacolo per la residency di Las Vegas della leggendaria Mariah Carey. Ho amato ogni singolo giorno, dall’audizione, a ogni momento della creazione, grazie dal profondo del mio cuore per la vostra gentilezza, la vostra arte, i consigli e la fiducia. Tutto questo per me è un dono molto importante, una carezza per l’anima...

Leggi anche Gaia e Mida ai ferri corti ad Amici

Essere su quel palco con una grande star come Mariah Carey insieme ad altri sette meravigliosi ballerini è un onore immenso per me, grazie ragazzi per l’energia positiva e il supporto che ci diamo ogni giorno. Ultimo ma non meno importante grazie alla mia famiglia Blocla, tutti questi sogni che sto realizzando non si sarebbero realizzati senza il vostro supporto, vi amo! E ora… non vedo l’ora che arrivi il secondo spettacolo!

Scopri le ultime news su Amici.