Amici, ex allievo ritorna sui social dopo una dura lotta contro il Covid

Uno degli ex allievi del talent di Maria De Filippi è stato a lungo in ospedale, a causa di complicazioni dovute al contagio da Covid-19. Tornato attivo sui social, è visibilmente provato e dimagrito e ha rivolto un messaggio ai suoi follower. Vediamo cosa ha detto.

Amici, ricovero in ospedale per un ex allievo

Pasqualino Maione, il terzo classificato di una delle precedenti edizioni del talent show di Canale 5, è stato ricoverato per alcuni mesi in ospedale. Il ricovero era avvenuto il 22 agosto, quando Maione si era mostrato ai follower con una flebo al braccio e avvisava tutti di stare attenti al Covid, che lo aveva colpito e costretto in un letto per più di 10 giorni.

A ottobre, il cantante si era rimostrato sui social e ai fan preoccupati aveva raccontato che la sua permanenza in ospedale non si era ancora conclusa:

"Eccomi qua, scusate l'assenza ma la situazione è risultata molto più serie di quanto potessi pensare...Purtroppo, dopo il covid, le mie condizioni si sono aggravate e sono rimasto in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello. Per fortuna, con la terapia, l'infezione sta andando via e piano piano sto migliorando".

Il cantante è ritornato a casa dopo oltre due mesi di ricovero e si è mostrato sui social con un video, molto dimagrito e ancora sofferente. La convalescenza, ha dichiarato, è ancora molto lunga, ma ha promesso di ritornare più forte di prima.

