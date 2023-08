Amici, Emanuel Lo e Giorgia più innamorati che mai negli scatti pubblicati in vacanza

Gossip TV

Il prof di Amici e ballerino Emanuel Lo e Giorgia si godono gli ultimi giorni di vacanza, mostrandosi più innamorati che mai in alcuni scatti pubblicati.

In attesa di veder tornare su Canale5 Amici, l'atteso talent show condotto da Maria De Filippi, e di fare la conoscenza della nuova classe di allievi della scuola, i professori del programma si godono ancora qualche giorno di relax. Tra loro, anche Emanuel Lo, il ballerino e professore di hip hop, che con la compagna Giorgia è stato protagonista di alcuni scatti che mostrano sul web quanto siano innamorati l'uno dell'altra.

Amici, Emanuel Lo e Giorgia sempre più innamorati negli scatti della loro vacanza

Durante questa ventiduesima edizione di Amici, il rapporto di Giorgia ed Emanuel Lo è balzato spesso al centro dell'attenzione del pubblico: la coppia è tale da oramai 20 anni e, malgrado la differenza d'età, si dimostrano affiatati e innamorati più che mai. Il ballerino e professore ha spesso raccontato, nel corso di alcune interviste diffuse per il talent, quanto importante sia per lui la cantante e come è iniziata la loro storia d'amore.

Emanuel Lo ha svelato che, inizialmente, aveva conosciuto la compagna durante un tour, quando era parte del corpo di ballo che accompagnava le esibizioni di Giorgia e che, proprio per via della differenza d'età, la cantante aveva cercato di allontanarlo, temendo l'impossibilità del loro amore. Ma il professore di hip hop si è dimostrato tenace e ha deciso di non arrendersi, riuscendo, infine, a convincere la futura compagna, della sincerità del suo sentimento. Dopo la nascita di Lorenzo, il loro primogenito, il loro legame si è rinsaldato ancora di più e a 20 anni di distanza la loro storia è più forte che mai. In queste settimane, il ballerino professionista si sta godendo alcuni momenti di relax con Giorgia, trascorrendo diversi giorni al mare insieme, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social e che li ritraggono più affiatati che mai.

Per la prossima edizione del talent show di Canale5, non è ancora chiaro se Emanuel Lo farà ritorno nella scuola come professore: attualmente, oltre ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, è stata confermata soltanto Lorella Cuccarini, mentre Raimondo Todaro e Arisa potrebbero effettivamente non fare ritorno per la 23esima edizione del programma. Arisa, infatti, dovrebbe far parte della giuria di The Voice Kids e si concentrerà sulla sua carriera di cantante. Per quanto riguarda Emanuel Lo, per ora, il ballerino di hip hop dovrebbe far ritorno, ma bisognerà aspettare la conferma ufficiale: pur essendo alla sua prima esperienza nella scuola, Emanuel Lo ha dimostrato di essere un ottimo professore, umano e comprensivo verso i suoi allievi, ma anche severo all'occorrenza, riuscendo a portare alcuni dei suoi allievi fino al Serale.

