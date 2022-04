Michele Morrone rivela l’identità della nuova Fidanzata con una dedica assurda

Gossip TV

Michele Morrone felicemente impegnato con la co-protagonista di 365 giorni, per la quale si fa un tatuaggio romantico.

Sex symbol del momento, grazie al debutto su Netflix con la pellicola hot 365 giorni, Michele Morrone è spesso al centro dei pettegolezzi. Tutti vogliono sapere se il cuore dell’attore è libero, sognando di poterlo conquistare magari un giorno, ma grazie ad una serie di inizia sempre più palesi e una dedica romantica quanto inaspettata, Michele sembra confermare la sua relazione con la sua co-protagonista Anna Maria Sieklucka.

Michele Morrone è fidanzato: ecco con chi

Da quando ha debuttato su Netflix con 365 giorni, che tra poco ci incanterà con il secondo capitolo della saga hot, Michele Morrone si è insinuato a gamba tesa nei pensieri di tutte le donne d’Italia, che trovano sensuale oltre ogni dire il bad-boy del grande schermo. Così, Michele è finito al centro dei pettegolezzi e gli sono stati attributi molti flirt, tra cui quello con Belen Rodriguez poi fermamente negato dall’attore stesso sui social. Padre di due bambini, nati dal matrimonio con la stilista libanese Rouba Saadeh, Morrone ha cercato in tutti i modi di tenere lontano la sua vita professionale da quella privata, con scarso successo.

Nelle ultime ore, infatti, si è diffusa la notizia che l’attore sarebbe capitolato davanti al fascino di Anna Maria Sieklucka, co-protagonista della sua ultima fatica cinematografica, con la quale ha sempre dimostrato di avere un bellissimo feeling. Oltre ad essere stati pizzicati in atteggiamenti sempre più intimi e romantici, sconvenienti per chi è legato da una semplice amicizia o peggio da un rapporto professionale, Michele ha deciso di condividere su Instagram il suo nuovo tatuaggio, ovvero la sigla “AMS”, guarda caso proprio le iniziali dell’attrice polacca. Un gesto romantico quello di Michele, che in questo modo potrebbe aver voluto confermare i sospetti senza lasciarsi andare ad odiose dichiarazioni pubbliche.