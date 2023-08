Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo insieme nella prima foto ufficiale di coppia!

Gossip TV

La ballerina di Amici, Elena D'Amario, e il protagonista di Mare Fuori, l'attore Massimiliano Caiazzo, si sono mostrati insieme nelle prima foto ufficiale di coppia!

Fin dalla scorsa estate circolavano rumors di una relazione tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario, ballerina di Amici, il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo diverse segnalazioni, l'attore di Mare Fuori e la professionista del programma hanno deciso di uscire allo scoperto, pubblicando la prima foto di coppia nelle loro stories su Instagram.

Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo insieme nella prima foto di coppia

Da agosto scorso si sono susseguite diverse segnalazioni di fan del programma di Canale5 e della serie Rai che mostravano la coppia in atteggiamenti molto intimi l'uno verso l'altra. Inoltre, i due spesso hanno commentato reciprocamente i loro post sui social, come quando Elena D'Amario si è congratulata con l'attore per aver vinto il Ciak d'Oro come miglior esordiente, grazie al suo ruolo in Mare Fuori:

"Tutti vediamo e sentiamo la tua luce"

Un tenero messaggio a cui Caiazzo ha risposto con un altrettanto dolce commento: "la tua con me", rendendo abbastanza chiaro che anche dal punto di vista professionale ci fosse un forte legame tra i due. Inoltre, era diventato virale un video in cui la coppia veniva beccata insieme in auto, mentre chiedeva informazioni lungo la strada. E, ora, dopo aver trascorso diverse settimane fa una romantica vacanza a Capri, è stato lo stesso Caiazzo a pubblicare nelle stories la prima foto ufficiale di coppia: nello scatto in bianco e nero, l'attore e Elena D'Amario sono seduti insieme su una barca, durante una vacanza. Uno scatto che conferma che l'attore e la ballerina hanno deciso di rivelare al mondo la loro storia e viverla alla luce del sole. Per il prossimo anno, Caiazzo ritornerà nella serie Rai di Mare Fuori, mentre Elena D'Amario farà ritorno nel corpo di ballo dei professionisti della scuola di Maria De Filippi, nonostante diversi rumors la vogliano come prossima prof di ballo, in sostituzione di Raimondo Todaro!

