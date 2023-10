Amici, due ex allievi pronti a prendere parte al prossimo Festival di Sanremo!

Gossip TV

Il prossimo Festival di Sanremo è ancora lontano, eppure, ci sono già diversi artisti che stanno manifestando il loro interesse a prendere parte alla kermesse canora più importante nel panorama della musica italiana. Tra questi, ci sono anche due ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

Amici, due ex allievi pronti a concorrere al prossimo Festival di Sanremo?

In attesa di scoprire chi saranno i big scelti da Amadeus per gareggiare al Festival di Sanremo 2024, si è diffusa la voce che una coppia di ex allievi del talent di Canale5 vorrebbe presentarsi al prossimo Sanremo: nonostastante in molti sperino di vedere Angelina Mango sul palco dell'Ariston, al momento sembra si siano candidati altri due allievi della scuola di Maria De Filippi.

L'indiscrezione è stata riportata dal profilo Instagram del gossipparo Amedeo Venza, che comunica che potrebbero esibirsi sul palco dell'Ariston due ex allievi della ventunesima edizione di Amici:

"Due ex allievi di Amici, Luigi e Alex, potrebbero prendere parte al prossimo festival di Sanremo 2024! I due talenti di Amici pronti a candidarsi. Chissà se il direttore artistico Amadeus promuoverà i loro brani"

Secondo quanto riporta, invece, IMusicFun sembra che anche altri noti cantanti di Amici22 prenderanno parte a Sanremo Giovani: in particolare, sono spuntati con insistenza i nomi di Cricca e Aaron, anche se al momento la notizia non è stata ancora confermata!

