Amici, Carlo Verdone e il messaggio per Sangiovanni dopo l'annuncio del suo ritiro dal mondo della musica: "Non abbatterti"

Carlo Verdone e Sangiovanni, ex allievo di Amici, hanno recitato insieme in Vita da Carlo e l'attore ha deciso di dimostrare il suo sostegno al cantante, che si è momentaneamente ritirato dal mondo della musica.

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni, ha annunciato qualche settimana fa che si sarebbe preso un periodo di pausa dal mondo della musica. La decisione è maturata dopo la sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo 2024 e, dopo la pubblicazione del post in cui il cantante rivelava di volersi prendere un periodo di pausa e salvaguardare la sua salute mentale, in tanti hanno manifestato il loro supporto per la sua decisione.

Amici, Carlo Verdone e il messaggio di supporto per Sangiovanni: "Non arrenderti..."

Dopo Tiziano Ferro, anche Carlo Verdone ha deciso di manifestare il suo supporto a Sangiovanni, dopo che il cantante del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha annunciato di volersi prendere una pausa, per concentrarsi sulla sua salute mentale. Verdone e Sangiovanni hanno lavorato insieme sul set della Serie Tv ispirata alla vita dell'attore Vita da Carlo e tra i due si è sviluppato un simpatico rapporto di stima reciproca.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano per l'inizio delle riprese della terza stagione di Vita da Carlo, in cui - ironia della sorte - Verdone viene nominato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 con Ema Stokholma, Verdone ha manifestato il suo supporto per Sangiovanni. L'ex allievo di Amici aveva pubblicato un post su Instagram, ricevendo immediato supporto da altri personaggi del mondo dello spettacolo:

"Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi e non se lo merita il mio team (che peraltro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima"

Viste le sue parole, Verdone ha ammesso di aver sentito Sangiovanni e gli ha rivolto delle parole di supporto per il suo momento così difficile:

"Dopo aver letto le dichiarazioni mi sono sentito di scrivergli un lungo messaggio molto affettuoso e molto paterno, dandogli dei consigli. Gli ho scritto: “stai attraversando questo tuo momento, non ti devi abbattere oltremisura ma soltanto stare fermo. Un modo per non perdere la battaglia c’è? Sì, non partecipare alle battaglia. Non ascoltare troppi consigli, come quando uno va a sentire mille medici. Quando ritroverai la forza e le energie ripartirai.” Poi gli ho anche detto altre cose personali. Mi ha ringraziato tanto e mi ha detto che mi ha sentito vicino come fossi stato un padre."

