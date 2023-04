Amici, Antonino Spadaccino risponde agli insulti omofobi sul passivagate: "Ecco perché ho deciso di rispondere..."

Gossip TV

L'ex cantante di Amici, Antonino Spadaccino ha deciso di rispondere a quello che è noto come passiva gate con un video sui social. Vediamo insieme cosa è successo.

Durante la sua esibizione nell'ultima puntata dello show di Loretta Goggi, Benedetta Primavera, Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici e vincitore di questa edizione di Tale e Quale Show, è stato pesantemente insultato da un commento omofobo pubblicato su Twitter e che ha dato inizio a quello che sui giornali è stato nominato come passiva gate.

Amici, Antonino Spadaccino risponde agli insulti

Spadaccino è il vincitore dell'edizione di Amici del 2004 ed è molto amato dal pubblico non solo del talent di Canale 5. Durante la sua esibizione a Benedeta Primavera, un utente su Twitter ha pubblicato un commento vergognoso, unica voce negativa in un mare di ammirazione per la performance del cantante che ha portato sul palco Oro di Mango. Spadaccino ha anche risposto al commento e da lì è nato un lungo botta e risposta. Ma a sostegno del cantante si è schierata anche Vladimir Luxuria che ha voluto ribadire quanto fosse squallida e grave l'offesa rivolta a Spadaccino:

"Passiva come insulto ha diversi significati: 1) usare il femminile per denigrare qualcuno denota misogina e disprezzo per le donne 2) chi considera essere passivo deprecabile si sente meno gay se fa l'attivo? Brutta cosa invidiare chi va in tv!"

Ai commenti di supporto e sostegno ricevuti, Spadaccino ha deciso di rispondere con un videomessaggio in cui ringraziava tutti per l'affetto ricevuto:

"Ho preso due appunti perché non voglio sbagliare. Ringrazio Vladimir che è sempre così attenta e sensibile, quindi, grazie di cuore. Ringrazio anche tutti i giornalisti che si sono occupati del passiva gate. Ci tengo a precisare che ho deciso di rispondere perché ritengo sia necessario dare un messaggio preciso: i social non sono una sputacchiera dei pensieri. Dietro allo schermo della tv, del telefono e del computer ci sono le persone e queste vivono, sentono e si dispiacciono anche per il commento di un perfetto sconosciuto. E per un artista che non ha mai nascosto la propria natura ricevere un commento così stupido significa anche sentire la responsabilità di non far finta di nulla. A me quel passiva detto nella goliardia di Twitter ha fatto anche ridere, perché oggi sono una persona risolta, matura. Perché ho gli strumenti per riconoscere un commento cretino da uno cattivo. Ma se l'avessero detto ad Antonino di Foggia di 14 anni avrebbe avuto un altro peso. Questo non è il politicamente corretto, questo è eticamente giusto"

