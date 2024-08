Amici, Annalisa: "La vera sfida è mantenere il successo. Tananai? Stiamo bene insieme"

Gossip TV

La cantante Annalisa si racconta a cuore aperto: il rapporto con il collega Tananai, il successo e le difficoltà incontrate all'inizio della sua carriera dopo l'eperienza nella scuola di Amici.

Annalisa è senza ombra di dubbio una delle artiste più amate e seguite del momento. Intervistata da Vanity Fair, la talentuosa cantante si è raccontata senza filtri: dalle difficoltà incontrate all'inizio della sua carriera dopo Amici al grande successo raggiunto negli ultimi anni fino al rapporto con il collega Tananai.

Annalisa e il successo dopo Amici

Annalisa è la vera regina del pop italiano. La talentuosa cantante ed ex allieva di Amici ha conquistato tutti con la sua voce e il suo stile unico che l'hanno portata ai vertici delle classifiche musicali. Un successo enorme, che è stato commentato proprio dalla diretta interessata in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair:

La vera sfida è mantenere il successo, non raggiungerlo. Io me lo ripeto da sempre: il duro lavoro paga; magari non immediatamente, ma paga. Non c'è da mollare un centimetro. Me lo dicevo quando le cose non andavano bene, dieci anni fa. Ovviamente avevo momenti di sconforto, di crisi... ma erano giornate no, non periodo. Io ci ho sempre creduto. Il mio rapporto con il lavoro non è cambiato: tenersi i risultati e rilanciare è ancora più difficile. Il mio augurio? Lasciare un mondo della musica migliore alle ragazze che verranno. È un passaggio di testimone, sono ottimista: servono entusiasmo, e voglia di lavorare non solo per sé stesse, ma per il futuro di tutti.

A proposito di successo, Annalisa è la donna più certificata del 2024 e la sua collaborazione con Tananai ha raggiunto un nuovo traguardo, conquistando la vetta di due classifiche EarOne, ovvero quelle dei brani più trasmessi in radio e in TV. Parlando di Storie brevi, la cantante ha dichiarato:

Con Storie brevi, ci siamo resi conto che una parte delle persone, forse, voleva un'estate più chill, rilassata. Che è il mood della canzone, da cantare al tramonto. Non per forza la hit che arriva subitissimo. Ma la verità è che siamo stati io e Tananai, per primi, a voler vivere quell'atmosfera distesa, la sentivamo dentro come una necessità. Le nostre vite non sono così diverse da quelle delle persone comuni [...] Noi, al di là della cifra artistica, secondo me sovrapponibile, siamo proprio amici, persone che stanno bene insieme. Questo non significa che nella musica funzioni sempre così: bisogna sapersi coltivare i propri spazi, i propri rapporti.

Annalisa e il concerto all'Arena di Verona

Il primo, grande live della sua carriera è stato lo scorso novembre, al Forum di Assago. Da lì un tour nei palasport e un concerto all'Arena di Verona a maggio, Tutti in Arena con ospiti Elisa, Giorgia, Ernia, Irama e lo stesso Tananai, che andrà in onda a settembre in prima serata su Canale 5. A tal proposito, Annalisa ha confessato:

È stato bellissimo, e ovviamente diverso da quello al Forum dello scorso novembre. L'Arena è stata una consacrazione, un luogo simbolico. Per questo ho voluto invitare Elisa e Giorgia: sono state la mia scuola, per me questo era un concerto speciale, un punto d'arrivo. L'idea di mandarlo in tv ci è arrivata in un secondo momento, su proposta di Canale 5. Non è pensato per la tv, se poi servirà faremo anche qualche intervento in sede di scaletta.

