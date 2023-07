Amici, Anna Pettinelli innamorata di Andre Di Carlo, ex di Arisa? La speaker rivela qual è la verità!

Gossip TV

Nelle scorse settimane si vociferava di un flirt tra Anna Pettinelli, ex prof del talent di Amici, e Andrea Di Carlo, ex di Arisa. Ma ecco qual è la verità!

Poche settimane fa, Anna Pettinelli, ex prof di Amici di Maria De Filippi, è stata vista in compagnia di Andrea Di Carlo, noto per essere uno degli storici ex della cantante Arisa. I due apparivano, molto spesso, nelle foto di Di Carlo e sembravano sorridenti e felici. Nuova coppia?

Amici, Anna Pettinelli su Andrea Di Carlo: "Vi dico io la verità!"

La speaker radiofonica ha vissuto un momento non facile, dato che il suo ex compagno ha trovato l'amore con un'altra donna, Elisa D'Ospina, ed è diventato papà per la prima volta. Qualche settimana fa si erano diffuse voci di un nuovo amore nella vita di Anna Pettinelli e gli indizi puntavano ad Andrea Di Carlo, con cui spesso veniva fotografata. Di Carlo è stato fidanzato con Arisa, cantante e collega di Pettinelli in quanto è anche lei una delle professoresse di Amici.

Nelle foto pubblicate su Instagram i due sembravano molto uniti e complici, tuttavia, la speaker ha voluto chiarire come stanno le cose tra loro e mettere la parola fine ai gossip, una volta per tutte. Intervistata da Tag24, il portale di Unicusano, nel corso di un evento nella Capitale, Anna Pettinelli ha svelato, in maniera secca e decisa quali sono i rapporti che la legano a Di Carlo:

"Io in questo momento sono molto tranquilla. Andrea è il mio agente e basta. Forse verrà e se ci fate una foto ricominciamo? Lui è solo il mio agente"

