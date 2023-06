Anna Pettinelli, nuovo amore per la speaker? Pizzicata con l'ex di Arisa

Gossip TV

Anna Pettinelli, la nota speaker radiofonica, è stata vista con Andrea Di Carlo, ex storico di Arisa. Solo amicizia o qualcosa di più? Vediamo insieme i dettagli!

La nota speaker radiofonica Anna Pettinelli sembrerebbe aver ritrovato l'amore accanto allo storico ex di Arisa, Andrea Di Carlo.

Anna Pettinelli, tra lei e Andrea Di Carlo è solo amicizia?

Dopo la fine della relaizone con Stefano Macchi, durata 8 anni insieme, per Anna Pettinelli è ritornato l'amore nella sua vita: dopo la news che il suo ex e la nuova compagna, l'influencer Elisa D'Ospina, avrebbero avuto un bambino, per la speaker era iniziato un periodo non facile, ma, oggi, potrebbe esserci una nuova persona al suo fianco.

Già in un'intervista a Verissimo, di qualche mese fa, Pettinelli aveva raccontato della presenza di un uomo nella sua vita e della possibilità di tornare a innamorarsi. Questa persona potrebbe essere Andrea Di Carlo, volto già noto nel mondo dello spettacolo, non solo per la sue relazione con la cantante Arisa, ma anche perché è manager di numerosi vip e artisti. Sul profilo di Di Carlo, infatti, sono apparse delle foto nelle quali viene spesso taggata Pettinelli, o in cui si può intravedere la speaker.

Secondo Novella2000 la persona fortunata al fianco di Anna Pettinelli potrebbe davvero essere Di Carlo: a confermarlo ci sarebbero anche delle segnalazioni che volevano entrambi i vip insieme in un ristorante di Roma. Di questa serata sarebbero state anche condivise delle foto sui social dai diretti interessati. Che si tratti di una semplice amicizia? Per ora, nessuno dei due si è esposto, ma è innegabile che tra Di Carlo e Pettinelli si sia instaurato un rapporto davvero speciale...