Amici, Andreas Muller aggiorna i fan sulla gravidanza di Veronica Peparini: "Tutto bene fino a stamattina, ma..."

Andreas Muller e Veronica Peparini sono in dolce attesa di due gemelline, ma una storia Instagram dell'ex ballerino di Amici ha allarmato i fan. Ecco cosa è successo!

Andreas Muller ha allarmato i followers suoi e della sua compagna Veronica Peparini con una storia Instagram che lascia intendere che la gravidanza della coppia, in attesa di due gemelline, non stia procedendo in maniera serena. Con un criptico messaggio sui social, l'ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, il talent di Mediaset in onda su Canale 5, ha chiesto ai fan rispetto per la loro privacy e la loro situazione.

Amici, Andreas Muller sulla gravidanza di Veronica Peparini: "Tutto bene fino al controllo di questa mattina"

I primi rumors su una gravidanza di Veronica Peparini, ex insegnante del talent di Canale5, si erano diffusi già da qualche settimana, per poi essere confermati durante un'ospitata dell'ex prof e di Muller nel salotto di Verissimo. Emozionati, i due avevano annunciato di essere in attesa di due gemelline, svelando a Silvia Toffanin anche i possibili nomi che avrebbero voluto dar loro. Incapace di contenere la sua gioia, Veronica Peparini aveva ammesso che si trattava di un piccolo miracolo per lei e il compagno 27enne, che aveva confermato le parole della compagna felicissimo:

"Avevo il desiderio di diventare papà, non volevo farlo troppo tardi. Vorrei vivere al passo con loro, esserne padre e amico. Mi sento già papà"

Proprio Muller, poco fa, ha pubblicato una storia Instagram che ha allarmato non poco i fan: dal suo account personale, l'ex ballerino ha fatto sapere che la gravidanza di Veronica Peparini non sta procedendo come dovrebbe e che il controllo previsto per questa mattina non aveva dato i risultati sperati. In conclusione, Muller ha chiesto ai fan rispetto e comprensione per questo difficile momento, dopo averli ringraziati per la vicinanza e l'affetto e di non dar voce a inutili allarmismi:

"Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina, purtroppo, la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente, questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora, però, vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di risentirci presto con notizie migliori"

