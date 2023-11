Amici, anche Biondo, ex allievo del talent contro Heather Parisi: "Torna sulla Terra!"

Gossip TV

Dopo le parole di Heather Parisi sul talent di Amici e la risposta legale di Mediaset, anche un ex allievo del programma è intervenuto contro la showgirl.

Le parole di Heather Parisi sul talent di Amici di Maria De Filippi, uno dei programmi più amati della rete di Canale5, hanno provocato un vero e proprio putiferio, con tanto di risposta legale da parte dell'azienda di Mediaset. Ora, a scagliarsi contro di lei arriva anche un ex allievo del programma, Biondo.

Amici, l'ex allievo Biondo contro Heather Parisi: "Torna sulla Terra"

Secondo la showgirl ed ex (?) rivale di Lorella Cuccarini, la sua permanenza ad Amici era stata scandita da copioni da seguire e da una rigidità di ruoli, a cui lei non era riuscita a sottostare:

"Non avevo capito che nei talent bisognasse recitare un copione. Io sono una scheggia impazzita e so recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto, non ero in grado di seguire il copione..."

Le sue parole avevano provocato un'immediata risposta da parte di Mediaset, che aveva deciso di procedere per vie legali, ritenendo inaccettabili le parole dell'ex coach di Amici. Ora, contro Parisi si è scagliato anche un ex allievo del programma, il cantante Biondo, che ha preso parte all'edizione di Amici numero 17. Riprendendo un post in cui si riportavano le parole di Heather Parisi, Biondo ha dato una secca e ironica risposta, dimostrando con poche parole cosa pensasse delle parole della showgirl:

"Torna sulla Terra!"

Accompagnando la frase da diverse emoji, tra cui quella del pagliaccio e del circo: una chiara risposta al pensiero dell'ex showigirl.

