Amici, amicizia finita tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola? Spunta una storia sospetta!

I due ex ballerini di Amici, Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, si sono dimostrati molto vicini e hanno sempre avuto una splendida amicizia. Tuttavia, da una storia Instagram sembra che ci sia qualcosa che non va tra loro. Cosa è successo?

Nella scuola di Amici non nascono solo tenere storie d'amore, ma anche importanti rapporti d'amicizia e fratellanza fondati su sogni comuni, aspirazioni e somiglianze caratteriali. Ed è ciò che è successo tra due ex allievi, Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, entrambi hanno preso parte ad Amici 21, ma un infortunio ha infranto il sogno di Mattia, portando il ballerino ad abbandonare la scuola in anticipo. Tuttavia, Zenzola è tornato ad Amici 22 ed è riuscito a vincere il titolo di campione del talent e della categoria ballo. La loro amicizia, che sembrava indissolubile, si è però incrinata, stando a una sospetta storia Instagram.

Amici, Mattia Zenzola e Christian Stefanelli ai ferri corti? Spunta una storia sospetta!

I due ballerini ed ex allievi di Raimondo Todaro hanno sempre avuto un legame speciale tra loro: da anni, infatti, sono inseparabili e si sono sempre supportati a vicenda in ogni momento. Anche la fine prematura del sogno di Mattia, costretto a lasciare il talent di Canale5 con largo anticipo a causa di un infortunio, non li ha allontanati, ma anzi, i due si sono avvicinati maggiormente e Christian non ha mai smesso di mostrare il suo supporto al ballerino.

Tuttavia, da qualche tempo, i fan del programma che li seguono sui social hanno pensato che la loro amicizia sia finita, perché Stefanelli e Zenzola non compaiono più insieme nelle stories o sui rispettivi profili in foto e video, come un tempo. A svelare il mistero è stato proprio Christian Stefanelli: il ballerino ha pubblicato un lungo messaggio sui social in cui, anche se non ha nominato direttamente Mattia, ha raccontato di un legame che si è rotto e della grande delusione che ha provato.

Non si tratta certo di una relazione amorosa, perché Stefanelli ha specificato che si trattata di un "rapporto che riteneva fraterno" e che questo legame è stato messo a dura prova, tanto che si è visto costretto a interromperlo. Christian non ha specificato i motivi dietro la fine dell'amicizia con Mattia, ma sembra che sia accaduto qualcosa tra loro che li ha portati ad allontanarsi, qualcosa causato dall'atteggiamento del ballerino e vincitore di Amici 22:

"A tutto esiste un limite, io non sono in grado di far finta per quieto vivere, per me, fare intendere non è possibile. Io sono questo! Difenderei a qualsiasi costo una persona a me cara non pretendo di essere ricambiato ma per me un amico è colui che ti aiuta a risolvere i problemi, che si espone quando più volte chiedi aiuto. La delusione è grande. È sicuramente più facile dire ciò che le persone vogliono sentirsi dire, ma io preferisco dire le cose come stanno, come ho sempre fatto, ed essere accettato per come sono. Un abbraccio grande."

Amici, la lunga amicizia tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli!

L'amicizia tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola ha superato diversi ostacoli e sembrava che davvero il legame tra i due ballerini fosse indissolubile. Durante la permanenza di Mattia nella scuola di Amici 22, il ballerino si era legato a Maddalena Svevi, ma la loro storia era naufragata dopo pochi mesi, portando Mattia a convivere con il suo cuore spezzato.

La ballerina, tuttavia, aveva anche sparlato di lui alle spalle di Mattia e il ballerino, dopo averlo scoperto, aveva chiesto un chiarimento alla sua ex. Anche in quell'occasione, dall'esterno, Christian aveva manifestato la sua vicinanza al ballerino e lo aveva sostenuto con messaggi e affetto. Quando poi Mattia era tornato a casa da vincitore, Stefanelli gli aveva organizzato una meravigliosa festa di bentornato, presentandosi nel suo quartiere per riabbracciarlo.

All'indomani della sua vittoria ad Amici 22, Mattia aveva raccontato dell'amicizia con Christian, ammettendo che il ballerino aveva un posto speciale nel suo cuore e che anche se molto diversi si completavano a vicenda. Scoprire che un legame così profondo sembri essere giunto al capolinea non può che intristire i fan dei due ballerini.

