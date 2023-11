Amici, Alex Wyse si sbilancia sui cantanti della nuova edizione e sulla sua attuale situazione sentimentale

Gossip TV

Alex ricorda la sua esperienza ad Amici e poi svela: "Il mio nuovo singolo nasce da una relazione in cui ero dentro".

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è stato uno dei cantanti più apprezzati e amati di Amici. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Canale 5 e sbilanciato sui cantanti della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Alex sui cantanti di Amici 23

Alex Wyse ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui è tornato a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici. Non solo. Il cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini ha colto l'occasione anche per dire la sua sui cantanti della nuova edizione menzionando in particolar modo Mew e Mida:

Un’esperienza molto dura, non semplice. Non è facile stare davanti alle telecamere e alle persone. È comunque una scuola di vita gigantesca. Di Maria posso dire solo cose positive, c’è sempre stata. Della mia edizione mi sento con Albe, che vive accano a me, Sissi, Luigi, Serena. Non ho ancora il mio preferito osservando quelli di questa edizione: ho visto Mew e Mida sono molto bravi.

E ancora:

Dopo Amici, grazie alle persone che capiscono il mio lato e riescono ad entrare nella mia musica, sicuramente un cambiamento c’è stato. È una sensazione strana, perchè comunque ti senti osservato, anche se non c’è nessuno che ti osserva è però una sensazione che si vive. È come se tante persone sono interessate anche a cose che io non vorrei mostrare.

Il 27 Ottobre è uscito il suo nuovo singolo “Un po’ di te”. A rivelare qualche dettaglio inedito sul brano ci ha pensato proprio Alex, che si è sbilanciato anche sulla sua attuale situazione sentimentale dopo la rottura con la ballerina Cosmary Fasanelli:

Questo brano nasce da una relazione in cui ero dentro, provavo determinate emozioni e volevo spiegare a questa persona cosa fosse per me la musica. Mi sono messo al pianoforte ed è uscita questa canzone mentre parlavo tra me e me. Sono contento. [...] In questo momento non sono più fidanzato.

