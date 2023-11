Amici 23, intervista esclusiva a Spacehippiez: "Non ho rimpianti, ora sogno San Siro"

Gossip TV

Il cantante Spacehippiez si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Il suo singolo si chiama Solo Solo, ma Spacehippiez non è assolutamente solo, anzi è circondato d'affetto. L'esperienza nella scuola di Amici ha infatti permesso al giovane cantautore di farsi conoscere e apprezzare con la sua musica, che è gia richiesta dai suoi fan nelle varie piattaforme streaming. Spacehippiez, all'anagrafe Leonardo Rossi, è stato il primo eliminato della 23esima edizione di Amici. Eliminazione arrivata dopo una sfida contro Samuspina, ma che non ha buttato giù il cantante che, ai microfoni di Comingsoon.it, si è detto entusiasta e soddisfatto del percorso fatto nel talent show di Maria De Filippi.

Spacehippiez si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dall'esperienza nella scuola di Amici 23, caratterizzata anche dalle critiche ricevute dai professori, al bellissimo rapporto nato con i suoi compagni e con la sua coach Lorella Cuccarini fino al successo del suo singolo Solo Solo.

Come nasce la tua passione per la musica e il tuo nome d'arte?

Ho iniziato a fare musica all'età di 16 anni. Negli ultimi anni ho studiato a Milano produzione musicale e da lì ho cercato di fare diventare la mia passione un vero e proprio lavoro. Il mio nome d'arte nasce da un modello di scarpe, poi io sono affascinato dal mondo Hippie...quindi ho pensato di metterci la zeta finale e così è nato Spacehippiez (ride ndr). Il mio progetto artistico, ovvero il mio primo Ep, nasce nel 2020. Mi innamorai follemente di una ragazza e decisi di scrivere l'intero EP per lei. Diciamo che è stato un progetto d'amore.

Ripensando al tuo percorso e alla tua ultima esibizione, hai qualche rimpianto?

No, non ho rimpianti. Ho fatto tutto quello che dovevo fare e mi sono divertito. Va benissimo così. Sono grato per tutto questo. Amici è stata un'esperienza immersiva, stressante, inutile negarlo perché ci sono tante difficoltà, ma soprattutto indimenticabile. Immersiva perché da fuori non si percepisce, ma la tensione dentro la scuola non è indifferente. È stato un percorso evolutivo, sono stato dentro solo un mese ma a livello umano e professionale sono cresciuto tantissimo. Non è stato facile, ma se potessi tornare indietro non cambierei nulla.

Qual è stato il momento più bello vissuto nella scuola?

L'ultima settimana con i ragazzi ci siamo divertiti tantissimo. Ho legato con tutti. Negli ultimi giorni con Lil Jolie, Simone, Sarah ci trovavamo la sera a parlare e confidarci. Ma anche con Holden, che era il mio compagno di stanza, ed Ezio. Ho trovato tutte persone speciali. Sicuramente ci rivedremo fuori.

La scelta di Samuspina di lasciare Amici ha subito fatto pensare al percorso di Cricca e a un tuo possibile reintegro. Ci hai sperato?

Si, certo che ci ho sperato. Ci ho pensato eccome. So che è una cosa molto improbabile, ma un pensierino ce l'ho fatto. E sarei tornato sicuramente! Le persone volevano che rientrassi dopo la decisione di Samuspina di lasciare Amici, ma il programma funziona così. Una volta che si esce con la sfida, non si rientra più.

Durante il tuo percorso non sono mancate le critiche...

Le citiche sono sempre costruttive. Bisogna saperle gestire e capire dove sta il limite. Quando Rudy Zerbi o la stessa Anna Pettinelli mi hanno criticato, mi sono impegnato per migliorare e fargli cambiare idea. Mi sono sempre messo in discussione perché solo così si cresce. Anche la sfida è importante e serve. Nel programma ci sono delle dinamiche che non si possono controllare, quando decidono di metterti in sfida non puoi far altro che accettarla e dare il meglio di te.

Da una parte Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, ma dall'altra Lorella Cuccarini, che ha creduto in te dal primo momento...

Lorella è una persona incredibile, sia dal punto di vista umano che professionale. Ha un grande cuore, una sensibilità impressionante. Ha creduto in me dal primo momento, ha cercato di aiutarmi a migliorare sempre. Mi ha anche invitato ad andare a vedere il suo spettacolo a teatro, Rapunzel. Il nostro rapporto è molto bello e continua anche fuori.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Ora sto preparando il tour, voglio suonare il più possibile e presentare il mio singolo Solo Solo, che uscirà a breve. Solo Solo l'ho scritto quando ero innamoratissimo. È un brano nato di getto, vero e fresco. Penso di non aver mai scritto una canzone in così poco tempo. A oggi posso dire che il riscontro è sicuramente positivo. Sto preparando tante cose bellissime, voglio far conoscere la mia musica e incontrare tutti i fan ai miei live. Il mio più grande sogno? Riempire San Siro.

Scopri le ultime news su Amici.