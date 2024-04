Amici, Alessandra Celentano sorprende su Ballando con le stelle: ecco cosa ha rivelato la maestra del talent show

Gossip TV

La professoressa di Amici 23, Alessandra Celentano, rivela: "Ballando con le stelle? Lo vedo sempre".

Manca poco alla sesta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 27 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano, ospite dell'ultimo appuntamento di Che Tempo Che Fa, si è lasciata andare a una confessione inaspettata su Ballando con le stelle.

La maestra Celentano e le parole su Ballando con le stelle

Alessandra Celentano è stata una delle protagoniste del famoso tavolo di Che Tempo Che Fa insieme ad altri volti noti dello spettacolo. Intervistata da Fabio Fazio, la severa professoressa di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione, ha ammesso a grande sorpresa di essere una grande fan di Ballando Con le Stelle e di aver seguito il percorso di Simona Ventura nel talent show di Rai 1:

Certo, io lo vedo sempre, Simona devo dire che è stata molto brava. Lei ha studiato in passato e si vede che qualcosa le è rimasto. Lo studio è importante. Canta meglio di come balla? Non lo so, ma se dite così significa che canta benissimo. Poi voglio dire che la danza è amata da chiunque, poi è ovvio che non tutti sono portati e possono fare i ballerini, ma come qualsiasi altro lavoro. Non tutti possono fare qualsiasi mestiere.

Ricordiamo che la squadra capitanata dalla maestra Celentano e Rudy Zerbi è al completo: dopo ben cinque puntate, infatti, Holden, Petit, Dustin Taylor e Marisol Castellanos sono ancora in gara al Serale. Per quanto riguarda invece il team CuccaLo e Petti-Mondo, i ragazzi in gioco sono Martina Giovannini, Mida, Sarah Toscano e Sofia Cagnetti.

