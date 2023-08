Amici, Alessandra Celentano pubblica una foto sui social e scatta l'ironia di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli!

Gossip TV

La prof della scuola di Amici, Alessandra Celentano, ha pubblicato una foto ironica sui social e subito i suoi colleghi Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno commentato divertiti. Ecco cosa hanno detto!

Alessandra Celentano è una delle colonne portanti della scuola di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 e anche quest'anno tornerà a bacchettare gli allievi del talent. Oltre a lei, sono stati riconfermati anche Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo, mentre per il canto, insieme a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini farà il suo ritorno Anna Pettinelli.

Amici, Alessandra Celentano pubblica una foto ironica: arrivano i commenti di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli

Manca ancora qualche settimana alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ma il corpo docenti è già al completo e pronto a ricominciare: Alessandra Celentano è tra i prof che torneranno, come ogni anno tra l'altro, essendo una delle storiche collaboratrici di Maria De Filippi e approfittando degli ultimi giorni di relax ha pubblicato sui social uno scatto ironico che la mostra con ben due occhiali da sole e un'espressione tra il serio e il minaccioso. La stessa, insomma, che usa quando è in arrivo una ramanzina per i suoi allievi.

A corredo dello scatto, la prof e ballerina ha scritto un messaggio altrettanto ironico, che sembra rivolto ai suoi colleghi:

"Metamorfosi in corso: dicono che sto cambiando in meglio, mi sto trasformando. Trattasi della mosca Celentano, particolare specie di insetto alato il cui ronzio può risultare fastidioso e irritante"

La foto è stata presa di mira dai followers e ha fatto in poco tempo il pieno di like, tra cui spiccano quelli di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Entrambi i prof, inoltre, hanno commentato con altrettanta ironia lo scatto. La speaker radiofonica non si è certo trattenuta dal chiederle se "le fosse partita la brocca" mentre Todaro ha lasciato un commento che fa riferimento all'abitudine della Maestra di indossare spesso vistosi occhiali da sole e con tanto di cuoricino:

"Il mondo dell'ottica sa"

Lo scambio scherzoso tra i due prof di ballo, in particolare, è l'ennesima prova che al di fuori delle beghe e delle differenti opinioni, tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano c'è una grande stima e affetto. Lo stesso ballerino aveva affermato in una recente intervista che, nonostante avessero visioni diverse del mondo della danza e le liti in studio fossero tutt'altro che finte, nutriva molta simpatia e stima professionale per Celentano.

Scopri le ultime news su Amici