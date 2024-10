Amici 24, Senza Cri a rischio eliminazione: lo sfogo in lacrime con Ilan Muccino (VIDEO)

Gossip TV

Nel daytime di Amici 24 di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, Senza Cri è finita ultima in classifica e ora è a rischio eliminazione. Riuscirà a restare nella scuola?

Ad Amici 24 la gara cover giudicata da Fiorella Mannoia ha portato Senza Cri in ultima posizione: la cantante si è così vista consegnare la maglia della sfida da Maria De Filippi e poco dopo la puntata ha avuto un crollo, dovuto alla paura di essere eliminata e dover lasciare la scuola.

Amici 24, Senza Cri a rischio eliminazione: la cantante in lacrime dopo la puntata

Durante una pausa pubblicitaria, Senza Cri è corsa in bagno a causa di un attacco di panico: la cantante, infatti, si è vista consegnare la maglia rossa che la pone in sfida e a rischio eliminazione e non ha saputo trattenere l'ansia. Durante il daytime di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, Senza Cri è tornata in casetta e ha avuto un vero e proprio crollo.

Prima Luk3 ha provato a consolarla, in camera, ricordandole di quanto è forte e che può sostenere la sfida senza problemi, mentre Senza Cri non ha saputo non prendersela con sé stessa: "Sono arrabbiata con me, ovviamente". Anche Ilan, con cui la cantante ha stretto un bel legmae l'ha abbracciata in cucina, spingendo però Senza Cri alle lacrime.

L'allieva è uscita in giardino e si è sfogata tra le braccia di Ilan, chiedendogli di non lasciarla. Il cantante l'ha rassicurata: "Tu arrivi con l'anima, te l'ho sempre detto, non ti fissare su quei due falsetti, non sono stati quelli a farti finire ultima. Ci metto la mano sul fuoco". Senza Cri lo ha ringraziato:

"Ti voglio bene, non so come farei senza di te"

Amici 24, scontro tra Vybes e TrigNO: interviene Maria De Filippi

Ma durante il daytime di Amici 24 abbiamo anche assistito allo scontro tra Vybes e TrigNO, che ha spinto all'intervento di Maria De Filippi. i due hanno avuto un acceso scontro perché l'allievo di Anna Pettinelli ha stuzzicato il compagno per la sua ansia nella gara cover, provocandone la reazione infuriata.

TrigNO sperava di aiutare Vybes a rilassarsi, ma l'allievo non ha preso bene i suoi attacchi e gli ha risposto a muso duro: "Non mi prendere per il cu*o che mi da fastidio, è un pezzo a cui tengo...mi da fastidio che mi fai le battute del ca**o. Mi sono sentito mancato di rispetto". La situazione è degenerata al punto che Maria De Filippi ha deciso di intervenire e ha provato a fare da paciera tra i due cantanti:

"Capita di non capirsi. Ci sta soprattutto in una convivenza. Vogliamo superare senza farne un dramma e magari capirvi? Lo dovete fare per voi. TrigNO parte, parla senza pensare, ma non lo fa per ferire. Farete ancora latte e biscotti?"

