Amici 24, scatta il bacio tra TrigNO e Chiara: è nata la prima coppia di questa edizione?

Dopo vari sguardi, sorrisi e flirt, nella puntata del daytime di Amici 24 d ieri, venerdì 25 ottobre 2024, tra Chiara e TrigNO è scattato il primo bacio. Siamo di fronte alla prima coppia di questa edizione?

Nella puntata di ieri, venerdì 25 ottobre 2024, del daytime di Amici 24 è scatto il primo bacio tra TrigNO e Chiara Bacci! Il cantante e la ballerina sono diventati la prima coppia della nuova edizione? I due, già da diversi giorni, sono finiti al centro del gossip per gli sguardi e i sorrisi complici, ma anche perché al momento del suo ingresso nel talent show di Canale5 l'allievo di Anna Pettinelli aveva dichiarato di essere fidanzato con una ragazza, Ege Monaco. Dopo i primi video che mostravano un avvicinamento tra TrigNo e Chiara, non è tardata ad arrivare anche la reazione di Ege, che ha poi rivelato ai followers su Instagram di aver chiuso la relazione con il cantante.

Amici 24, scatta il bacio tra TrigNO e Chiara: è nata la prima coppia della nuova edizione?

Nel daytime andato in onda ieri, venerdì 25 ottobre 2024, tra TrigNO e Chiara è scattato il primo bacio. I due erano seduti nella veranda della casetta intenti a chiacchierare e TrigNO si è complimentato con la ballerina per la sua esibizione.

Il cantante, conoscendo la natura timida della ragazza, ha preferito parlarle in privato, per evitare di metterla in imbarazzo davanti agli altri compagni. Durante la conversazione i due si sono tenuti per mano ed era evidente che si sentissero a loro agio l'uno con l'altra. Prima di andare via, TrigNO si è avvicinato e ha baciato Chiara!

Il giorno dopo, la ballerina si è confidata con un altro dei ragazzi, svelando di non aver chiuso occhio e di essere andata a dormire molto tardi, ma tenendo per sé il nuovo sviluppo di cui è stata protagonista con TrigNO. Nel filmato sono stati mostrati altri momenti tra i due, mentre ballano insieme o si abbracciano, così come anche l'interazione della coppia con gli altri compagni.

I due ragazzi si stanno conoscendo ed è sempre più evidente che siano molto presi l'uno dall'altra, tanto da trascorrere insieme diverse ore tra una lezione e l'altra e anche la sera, prima di ritirarsi per la notte.

Amici 24, è scattato il primo bacio tra TrigNo e Chiara Bacci

Amici 24, la reazione di Ege Monaco al flirt tra TrigNO e Chiara

La simpatia tra TrigNO e Chiara era emersa già da qualche puntata: i due ragazzi si mostravano spesso insieme ed erano molto complici e sorridenti. Questa interazione aveva lasciato sorpresi i fan di TrigNO, visto che il cantante della squadra di Anna Pettinelli aveva dichiarato di essere fidanzato e di sentire la mancanza della sua ragazza.

Infatti, dalle foto sui social, si poteva notare il cantante insieme a una ragazza, Ege Monaco, ma negli ultim igiorni alcuni movimenti social tra i due hanno fatto pensare che la loro storia fosse giunta al capolinea. Il cantante e la modella avevano smesso di seguirsi su Instagram e dopo che erano andati in onda i primi momenti di vicinanza tra Chiara e TrigNO, non era tardata ad arrivare la reazione furibonda di Ege Monaco.

Con una serie di stories su Instagram, la ragazza aveva inveito contro i due allievi di Amici 24, dando della poco di buono alla ballerina, perché si era avvicinata a un ragazzo che sapeva benissimo essere fidanzato e definendo lui un c******. Inoltre, Ege Monaco aveva confermato la fine della storia con TrigNO, aggiungendo che data la sua natura fedifraga (che si era manifestata anche prima della loro relazione) preferiva lasciarlo alla ballerina, perché tanto "il lupo perde il pelo ma non il vizio".

