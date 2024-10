Amici 24, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli, l'avvertimento a Nicolò: "La tua insegnante non ti valorizza" (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata del daytime di Amici 24 andata in onda su Canale5 oggi, lunedì 28 ottobre 2024, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono duramente scontrati e il professore ha avvertito l'allievo della speaker Nicolò.

Puntata molto movimentata quella del daytime di Amici 24 andata in onda su Canale5 oggi, lunedì 28 ottobre. In due diverse occasioni, Rudy Zerbi ha attaccato Anna Pettinelli, arrivando a convocare l'allievo della speaker Nicolò, per lanciargli un avvertimento.

Amici 24, Rudy Zerbi mette in guardia Nicolò su Anna Pettinelli: "Non sa scegliere le canzoni"

Nicolò, nella puntata di domenica 27 ottobre 2024, ha ottenuto il primo posto nella classifica, esibendosi su un pezzo che la produzione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi aveva deciso di assegnargli. Con la sua performance, Nicolò ha commosso Amadeus, giudice speciale dell'appuntamento domenicale, guadagnandosi per la seconda volta il primo posto della classifica.

Vista la situazione, Rudy Zerbi ha deciso di convocare il cantante, facendogli notare che il suo successo dipendeva non solo dal suo talento, ma anche dalla scelta di un brano adatta al suo stile. Per provare il punto, Zerbi gli ha chiesto di esibirsi su Uptown Funk, brano di Bruno Mars che Anna Pettinelli aveva assegnato all'allievo. Nonostante il suo impegno, Zerbi non ha ritenuto l'esibizione di Nicolò altrettanto bravo e ha incolpato di questo suo insuccesso la sua insegnante:

"Questa è una pessima assegnazione, senza alcun senso, dal mio punto di vista significa non aver capito chi sei"

Secondo il produttore, infatti, Anna Pettinelli non avrebbe fatto alcuno sforzo per assegnare al cantante brani che fossero adatti al suo stile e che gli avrebbero permesso di dare il meglio in puntata. Rudy Zerbi ha poi espresso le sue perplessità su quanto Anna Pettinelli sia davvero adatta a essere la coach di Nicolò, visto quanto poco lo conosce, mettendo in evidente imbarazzo il cantante, che non sapeva come replicare.

Amici 24, scontro in puntata tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

La puntata di Amici 24 andata in onda oggi su Canale5 ha visto Anna Pettinelli e Rudy Zerbi protagonisti di uno scontro molto acceso in studio. La speaker aveva deciso di convocare i cantanti per assegnare loro un compito molto insolito. In soli 15 minuti gli allievi avrebbero dovuto scrivere delle barre su un brano molto noto di Jovanotti.

Tutti i ragazzi erano poi stati chiamati in studio, dove Anna Pettinelli li attendeva per conoscere il risultato del loro allenamento, ma poco dopo l'inizio della correzione, però, Rudy Zerbi era arrivato e aveva interrotto il compito, accusando Anna Pettinelli di non essersi comportata in maniera corretta e di voler essere una "Celentano tarocca". La loro discussione aveva gelato l'atmosfera ed era dovuta intervenire la produzione del talent per calmare le acque.

La produzione aveva invitato gli allievi a tornare in sala relax, perché la discussione non riguardava loro, ma i soliti conflitti tra i due professori, che avevano poi continuato a lanciarsi accuse in studio.

Scopri le ultime news su Amici