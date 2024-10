Amici 24, Nahaze assente! La cantante rompe il silenzio e svela cosa è successo!

Gossip TV

Nella nuova edizione di Amici 24 avremmo dovuto rivedere anche Nahaze, ex allieva della precedente stagione a cui era stato permesso di ritornare. La cantante, tuttavia, non era presente in puntata e finalmente è stato svelato cosa le è successo!

I fan di Amici di Maria De Filippi ricorderanno molto bene Nahaze, talentuosa cantante della ventitreesima edizione. Scelta da Anna Pettinelli e stroncata in più occasioni da Rudy Zerbi, Nahaze non è riuscita ad accedere al Serale, ma dato che il suo ingresso era avvenuto a poche settimane dalla seconda fase del talent di Canale5, le è stata offerta la possibilità di riprovare a settembre e ottenere il banco. Tuttavia, come avrà notato il pubblico, Nahaze non è parte della classe di Amici 24: cosa sarà successo?

Amici 24, Nahaze rompe il silenzio sulla sua assenza

I fan che hanno notato l'assenza di Nahaze l'hanno poi raggiunta sui social per chiederle se l'avrebbero rivista ad Amici 24. Tuttavia, la cantante ha immediatamente spento le speranze dei fan del programma, affermando che non ci sarà in questa edizione, né che entrerà in un secondo momento.

Su Instagram, la cantante di Oro Oro ha rivelato di essersi presentata ai provini per la nuova edizione, ma che non è riuscita a ottenere il via libera per accedere al talent.

Senza mezzi termini e in maniera molto laconica, Nahaze ha risposto con un "è andata così" ai fan che le chiedevano spiegazioni. Quando qualcuno le ha fatto notare il comportamento errato da parte degli autori e dei professori del programma, la cantante ha replicato che questo le darà la spinta per impegnarsi ancora di più al di fuori del talent:

"Non lo so, ma in ogni caso mi impegnerò il triplo fuori"

Amici 24, ecco tutti i nuovi allievi di questa edizione

La nuova classe di allievi di Amici 24 è stata ufficializzata nella puntata di domenica 29 settembre. A consegnare le prime maglie diversi ospiti importanti, da Mahmooh a Francesca Fagnani, Angelina Mango e Marco Bocci.

I nuovi allievi di Amici sono: il noto tiktoker Diego Lazzari, Luk3, Alessia, Gabriel, TrigNo, Sienna, Niccolò, Vybes, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara, Senza Cri, Alena e Rebecca. Fra i talenti della scuola anche Ilan, il figlio del noto regista Gabriele Muccino.

Il corpo docenti di questa edizione ha visto anche una nuova aggiunta, in sostituzione di Raimondo Todaro: la ballerina e coreografa Deborah Lettieri.

