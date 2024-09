Amici 24, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Sarah, Mahmood e Angelina tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

La scuola di Amici riapre finalmente le porte! Ecco tutte le anticipazioni della prima puntata della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 29 settembre 2024, su Canale 5 partirà ufficialmente la 24esima edizione di Amici, che vedrà la formazione della nuova classe. Ad aprire la prima puntata la vincitrice Sarah Toscano, che consegnerà la coppa e si esibirà in anteprima assoluta con il suo nuovo singolo "Tacchi (fra le dita)" in uscita il prossimo 4 ottobre con Warner Music Italy.

La prima puntata di Amici 24 in onda oggi su Canale 5

Al via oggi su Canale 5 la 24esima edizione di Amici. Ad aprire la puntata Sarah, che riporterà in studio la famosa coppa della vittoria e presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo brano "Tacchi (fra le dita)". In studio Angelina Mango, Mahmood, il giudice del Serale Cristiano Malgioglio, Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci che consegneranno le maglie ai nuovi allievi del talent show di Maria De Filippi.

Super ospite in studio il giovane cantautore Olly che si esibirà insieme ad Angelina con "Per due come noi", brano in top10 nella classifica Airplay radio con oltre 52 milioni di streaming. Per quanto riguarda il cast artistico della nuova edizione di Amici, ritroveremo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Al posto di Raimondo Todaro, invece, ci sarà la new entry Deborah Lettieri.

Al momento, i nuovi allievi di Amici sono: il noto tiktoker Diego Lazzari, Luk3, Alessia, Gabriel, TrigNo, Sienna, Niccolò, Vybes, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara, Senza Cri, Alena e Rebecca. Fra i talenti della scuola anche Ilan, il figlio del noto regista Gabriele Muccino. L'appuntamento è per oggi, domenica 29 settembre 2024, alle 14.00 su Canale 5. Non mancate!

