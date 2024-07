Amici 24, Mew potrebbe tornare nel talent per la prossima edizione?

Gossip TV

L'amatissima ex allieva di Amici, la cantante Mew, potrebbe far ritorno nel talent per partecipare ad Amici 24? Ecco cosa sappiamo!

Tra gli allievi che hanno preso parte alla ventitreesima edizione di Amici c'è stata Mew, cantante di grande talento che ha però abbandonato il programma dopo pochi mesi, insieme al fidanzato Matthew. Stando a una recente indiscrezione, sembra che Mew possa tornare per Amici 24 come allieva del programma di Canale5.

Amici 24, anche Mew nella classe del prossimo anno?

Come mostrato da un video pubblicato su WittyTv, i casting di Amici 24 sono ufficialmente aperti: in tutta Italia si cercano i futuri allievi che comporrano la classe della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche se bisognerà aspettare settembre per avere i nomi di tutti coloro che si metteranno alla prova nel talent show, iniziano già a circolare i primi rumors e una recente segnalazione ha svelato che tra i cantanti della prossima edizione ci sarà un gradito ritorno.

Si tratterebbe di Mew, allieva di Lorella Cuccarini, che ha abbandonato il talent di Canale5 pochi mesi dopo il suo ingresso. Con un'uscita improvvisa e che ha causato trambusto e dispiacere tra gli allievi e i fan, infatti, Mew e Matthew hanno abbandonato la scuola. Dopo settimane di teorie sul perché i due cantanti avessero preso questa decisione, era stata Mew a rivelare cosa l'aveva spinta a compiere questo gesto.

Da sempre in lotta con le sue ansie e i suoi demoni interiori, Mew aveva avvertito che il percorso che stava affrontando nel reality con la pressione e l'ansia che ne derivava aveva messo a dura prova la sua salute mentale. Da qui, era maturata la scelta di voler abbandonare il programma e prendersi cura di sé. Con un video sui social, Mew aveva svelato cosa era successo e aveva ringraziato Maria De Filippi per il sostegno e i fan per l'affetto. La cantante era poi tornata in trasmissione per presentare il suo nuovo singolo Posatenebre e aveva riabbracciato i compagni, felici di ritrovarla.

A quanto sembra, per Mew potrebbe esserci la possibilità di tornare ancora una volta nel talent per Amici 24: a riportare la segnalazione è stato il sito AnticipazioniTv. Secondo quanto riferito, sembra che Maria De Filippi e Mew abbiano avuto un confronto telefonico e che la conduttrice sarebbe più che favorevole al ritorno della cantante. Tuttavia, al momento si tratterebbe solo di un'indiscrezione senza alcun fondamento: rivedremo davvero Mew ad Amici 24?

Amici 24, chi potremmo ritrovare tra i nuovi allievi?

Il caso di Mew non sarebbe certo il primo della storia di Amici di Maria De Filippi: già in passato infatti ad altri allievi è stata data la possibilità di ritornare nel talent per l'anno successivo e mettersi di nuovo alla prova con sfide e compiti.

Questo è quanto successo a Mattia Zenzola, ballerino che durante Amici 21 si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il programma, tornando per l'edizione ventidue, per volere del suo maestro Raimondo Todaro. E, non solo Mattia è tornato, ma ha anche vinto l'edizione numero 22! Ma tra gli allievi di questa ventitreesima edizione c'è anche un'altra che potremmo ritrovare tra i nuovi allievi. Stiamo parlando della cantante Kia, entrata in trasmissione a poche settimane dall'inizio del Serale.

Scelta da Lorella Cuccarini, Kia ha avuto difficoltà a integrarsi nella scuola, tanto che quando è arrivato il momento di assegnare le maglie del Serale, Lorella Cuccarini l'ha ritenuta ancora molto acerba e ha preferito portare avanti Mida e Sarah Toscano. Ma, a sorpresa, per Kia era arrivata una bellissima opportunità. La conduttrice del programma aveva rivelato che per lei ci sarebbe stata la possibilità di tornare ad Amici per l'edizione numero ventiquattro.

In questo modo, Kia avrà la possibilità di crescere ulteriormente nella trasmissione e seguirà un percorso più lineare e chissà che questa volta il Serale non sia poi soltanto un sogno, ma una concreta possibilità.

