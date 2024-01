Amici 23, Mew e Matthew hanno lasciato la scuola: arriva la conferma della produzione del talent!

Gossip TV

Una segnalazione su Mew e Matthew di Amici23 ha provocato il panico tra i fan del programma: cosa sta succedendo?

Il mondo del web è impazzito a causa di una foto che mostra Mew e Matthew di Amici23 fuori dalla scuola: lo scatto è stato diffuso su X (ex Twitter) ed è diventato virale in pochissimi minuti, tanto da mandare in tendenza l'hashtag #mew&matthew.

Amici 23, Mew e Matthew hanno lasciato la scuola per motivi personali!

Nel corso dell'ultima puntata domenicale del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Matthew ha ricevuto una batosta non indifferente da Rudy Zerbi. Il coach di canto, infatti, durante la gara delle cover ha dato un secco 0 all'esibizione del cantante, sulle note di un brano di Renato Zero. Inoltre, il coach di canto ha sottolineato di aver trovato imbarazzante l'esibizione del cantante di Anna Pettinelli, beccandosi anche la risposta piccata della collega:

"Se Matthew foss ancora nella tua squadra, gli diresti queste cose?"

Matthew nel corso del daytime di ieri, lunedì 8 gennaio, ha lasciato lo studio in lacrime e non ha saputo trattenere la delusione di fronte all'ennesimo fallimento. A poco è valso l'incoraggiamento di Mew, con cui il cantante ha iniziato una storia nella scuola, né la sua presenza rassicurante:

"Ci sta che tu abbia anche questi momenti così, non puoi essere sempre quello che non cade mai. Sì, è normale, non sei una persona che non prova nulla. Cosa pretendi di più da te stesso?"

In molti, però, hanno pensato che questo colpo per Matthew potesse essere davvero difficile da digerire e che l'allievo avrebbe intenzione di lasciare la scuola. I timori dei fan si sono concretizzati quando, questa mattina, intorno alle 13, su X è stato diffuso uno scatto che mostrava Mew e Matthew fuori dalla scuola, intenti a prendere un taxi carichi di bagagli. Lo scatto è diventato rapidamente virale e in molti si sono chiesti cosa stesse succedendo.

Alcuni hanno ipotizzato che si trattasse di uno scatto risalente alle vacanze di Natale, quando gli allievi hanno lasciato il talent per la pausa natalizia e hanno trascorso le festività con le rispettive famiglie. Un'altra ipotesi è che i due cantanti siano stati invitati a un evento e abbiano momentaneamente lasciato la scuola per dirigersi nel luogo in cui si dovrebbe tenere questo evento misterioso. Ma come mostrato nel daytime di oggi, martedì 9 gennaio, la verità è un'altra. La produzione, infatti, in chiusura del daytime ha svelato con un breve comunicato che:

"Mew e Matthew per motivi personali hanno lasciato la scuola di Amici"

COSÌ DE BOTTO SENZA SENSO NOI VOGLIAMO I DETTAGLI #amici23 pic.twitter.com/mFoXv4XqIQ — sconnessa (@alexiuss11) January 9, 2024

