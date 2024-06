Amici 24, Lorella Cuccarini conferma il suo ritorno per la prossima edizione!

Gossip TV

Lorella Cuccarini ha ufficializzato il suo ritorno come prof per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi!

Pensavamo di dover attendere ancora diverse settimane prima di ricevere notizie su Amici 24, la prossima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, invece, arriva la prima riconferma per una delle prof più amate del programma. Lorella Cuccarini ha infatti confermato che tornerà anche per l'edizione ventiquattro di Amici!

Amici 24, Lorella Cuccarini riconfermata per la prossima edizione!

Mentre sono stati ufficialmente aperti i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, è arrivata anche la conferma che Lorella Cuccarini tornerà come insegnante nella prossima edizione. Rispondendo alle domande di fan sui social, Lorella Cuccarini ha dichiarato che farà ancora parte del corpo docenti per l'edizione numero 24 del programma.

La sua riconferma non arriva del tutto inaspettata: lo scorso anno, la showgirl ha ammesso di aver rifiutato diverse offerte di lavoro arrivate dalla Rai. Inoltre, quest'anno la vincitrice di Amici 23 è stata Sarah Toscano, cantante della squadra di Lorella Cuccarini.

Questo suo trionfo si aggiunge a quello del precedente anno con Angelina Mango, vincitrice della categoria canto e che dopo il talent ha ottenuto una luminosa carriera nella musica. Perciò, sembrava inevitabile che, dopo questi successi, Lorella Cuccarini fosse riconfermata. Ma è stata comunque una gradita sorpresa per i fan.

A chi le ha chiesto se l'avrebbero rivista il prossimo anno ad Amici, la prof ha replicato con un divertito: "Tu che dici?" con tanto di emoji!

Amici 24, i rumors sull'addio di uno dei prof!

Al omento, Lorella Cuccarini è l'unico ritorno confermato per il corpo docenti di Amici 24. Tuttavia, è certo che anche Alessandra Celentano e RUdy Zerbi torneranno, essendo oramai due pilastri della scuola e validi collaboratori di Maria De Filippi.

Tuttavia, la stessa certezza non sembra esserci per Emanuel Lo: il coreografo e ballerino, infatti, è stato al centro di diversi rumors nelle ultime settimane. Secondo insistenti voci, infatti, sembra che il compagno di Giorgia, potrebbe non ritornare per il prossimo anno, anche se - come abbiamo anticipato - si tratta di rumors senza fondamento, dato che Emanuel Lo è tra i più amati prof della scuola.

Alcune fonti hanno anche riportato la notizia che a sostituirlo potrebbe essere Elena D'Amario, ballerina professionista del talent, apprezzatissima dai fan e molto vicina agli allievi.

Scopri le ultime news su Amici