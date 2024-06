Amici 24, aperti i casting per la prossima edizione: lo spot con i finalisti conquista il pubblico! [VIDEO]

Gossip TV

Sono già aperti i casting per Amici 24 e nello spot compaiono i finalisti dell'ultima edizione del talent!

Amici 23 si è da poco concluso con la vittoria di Sarah Toscano, ma nonostante manchino alcuni mesi alla riapertura della scuola di Amici di Maria De Filippi per la ventiquattresima edizione, sono già stati aperti i casting per Amici 24. L'annuncio è stato dato con uno spot che ha coinvolto anche i sei finalisti dell'ultima edizione del talent di Canale5.

Amici 24, Sarah Toscano e i finalisti di Amici 23 per lo spot che annuncia l'apertura dei casting

Nel video, pubblicato su WittyTv, si vedono Sarah Toscano e gli altri 5 finalisti di Amici 23 avanzare con fare sensuale e deciso nei corridoi della scuola. Un'entrata, insomma, da vere superstar quali sono, ma che viene bruscamente interrotta dall'arrivo di un tecnico della produzione che dice loro che li stava cercando da un po'...perché ci sono ancora diverse sale da sistemare! Così, mentre i ragazzi si dirigono con fare sconsolato a pulire la casetta, Sarah Toscano si gira verso la camera e con voce vellutata dice:

"Mancate solo voi"

Decretando, così, l'apertura ufficiale dei casting per l'edizione di Amici 24! La prossima edizione partirà, come sempre, per metà settembre, anche se al momento è troppo presto per avere una data d'inizio ufficiale, ma si parlerà sicuramente della seconda quindicina di settembre, come ogni anno a questa parte.

Amici 24, riaprono i casting e spuntano rumors di addii tra i prof!

Mentre iniziano ad arrivare le richieste da parte degli alunni per prendere parte alla prossima edizione del talent di Canale5 campione di ascolti, iniziano a diffondersi anche i primi rumors sul corpo docenti.

Se, infatti, alcuni di loro - come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini - parrebbero essere una conferma per la prossima edizione di Amici 24, si vocifera che Emanuel Lo, coreografo e compagno di Giorgia, potrebbe non tornare per la nuova edizione.

Al suo posto, come ha riportato BlastingNews, ci sarebbe la possibilità di vedere Elena D'Amario, amatissima ballerina profesisonista del talent, tra i professori. Tuttavia, al momento, si tratta solo di voci e bisognerà attendere per avere un'ulteriore conferma di chi saranno i prof dell'edizione di Amici 24.

