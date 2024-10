Amici 24, le pagelle della terza puntata del talent show di Maria De Filippi: la new entry Chiamamifaro è magnetica

Gossip TV

Come ci sono sembrate le sfide e le esibizioni dei ragazzi della scuola di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della terza puntata del talent show di Maria De Filippi!

Ieri, domenica 13 ottobre 2024, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le prime sfide ed esibizioni dei cantanti e ballerini del talent show di Maria De Filippi? Tra polemiche, critiche e scontri in studio tra i professori della scuola, ecco le nostre pagelle!

Chiamamifaro: Voto 8 (l'ennesima figlia d'arte entra nella scuola e cattura l'attenzione di tutti)

La terza puntata del pomeridiano di Amici 24 ha visto l'ingresso nella scuola di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica. La cantante figlia di Cristina Parodi ha portato un inedito davvero originale che ha conquistato subito il giudice Charlie Rapino, che l'ha premiata consegnandole il banco di Alena. Carismatica, originale e con una grande presenza scenica. Un vero e proprio colpaccio per Rudy Zerbi, ma anche per il talent show di Maria De Filippi. Possiamo finalmente dire che nella squadra del professore è arrivata una cantante degna di essere chiamata tale.

Kledi: Voto 7 (Severo, ma giusto!)

Dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di professore, Kledi è tornato ad Amici in qualità di giudice. La nuova classe di ballo, però, lo ha deluso e lui non ha perso occasione di criticare le esibizioni degli aspiranti ballerini, che sono tornati al banco quasi tutti in lacrime. "Certo che sei diventato proprio un rompiscatole" lo ha ripreso Maria De Filippi. La replica del coreografo non si è fatta attendere ed è stata semplicemente perfetta: "Non si può continuare a dire a tutti che siano sempre bravi, non serve a nessuno. In primis, a loro". Severo sì, ma giusto! Bravo Kledi.

Vybes e Senza Cri: Voto 5 ( lui stona anche con l’auto-tune, lei delude)

Vybes manca di tecnica, si vede e soprattutto si sente. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, l'allievo di Rudy Zerbi ha stonato sempre. Anche Senzacri ha sbagliato e ha faticato molto a recuperare durante l'esibizione. L'assegnazione completamente sbagliata per lei con “Splash” l'ha penalizzata, visto che è finita ultima in classifica e ora rischia di lasciare la scuola. Peccato! Lei ha sicuramente tanto lavoro da fare, ma il talento c'è!

Nicolò: Voto 6 (L'allievo di Anna Pettinelli vince ancora per la (falsa) gioia di Rudy Zerbi)

Rudy Zerbi non sarà d'accordo, ma Nicolò, al momento, è una delle voci più interessanti della nuova edizione di Amici e con "Sono solo parole", brano azzeccatissimo per lui, lo ha dimostrato ancora una volta. Non a caso è stato elogiato prima da Gigi D'Alessio e ieri da Fiorello Mennoia, due grandi big della musica italiana. Nicolò ha talento, ma manca di personalità e questo potrebbe essere un serio problema per il suo percorso nella scuola, ma soprattutto per la sua carriera artistica. Speriamo si svegli presto!

