Amici 24, le pagelle della sesta puntata del talent show di Canale 5: Oriella Dorella punge gli allievi, ma con stile!

Gossip TV

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nell'ultimo appuntamento pomeridiano di Amici 24? Gli ospiti e i professori? Scopritelo nelle pagelle della sesta puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 3 novembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra conferme, grandi rivelazioni e polemiche, ecco le nostre pagelle!

TrigNO: Voto 6 (Il cantante infrange le regole, ma resta protagonista)

TrigNO, che con la sua espressione da 'bad boy' è pronto a far innamorare qualunque fan di Amici, continua a essere protagonista indiscusso della nuova edizione. Ma non per merito del suo talento. Nel corso dell'ultimo pomeridiano ha rischiato di lasciare definitivamente la scuola per le sue continue infrazioni al regolamento: ha accumulato 125 minuti di ritardo alle lezioni, 313 extra al telefono rispetto al consentito e 24 soste fuori dagli studi. La proposta di espulsione della produzione, però, è stata bloccata da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che lo ha cacciato dallo studio preferendo dargli "un cartellino giallo".

Anna Pettinelli: Voto 5 (La nuova ossessione della coach)

Non c'è pace per Luk3, che potrebbe diventare la nuova ossessione di Anna Pettinelli. Il cantante non ha neanche fatto in tempo a finire la sfida, che la professoressa di canto è tornata all'attacco contro di lui invitando Lorella Cuccarini a espellerlo dalla scuola per far posto a qualcun altro, più artisticamente dotato. Un comportamento che ha provocato la reazione furiosa della showgirl: "Ti sembra davvero il momento questo? Ti invito a pensare ai tuoi ragazzi, invece che ai miei". Ad ogni modo, chi avrà ragione tra le due coach di Amici ce lo dirà solo il tempo.

Holden e Mew: Voto 8 (La nostalgia dei "vecchi Amici")

La nuova classe di Amici è abbastanza noiosa. A differenza degli altri anni, infatti, non c'è nessuno che spicca. Proprio per questo motivo, non appena torna qualche vecchia gloria delle passate edizioni è subito nostalgia. Il ritorno di Holden e Mew, che hanno presentato il loro nuovo brano "Grandine" confermando il loro grande talento, è stata una boccata d'aria fresca per tutti. Bravi, il pezzo è già una hit!

Oriella Dorella: Voto 9 (L'Etoile non risparmia niente e nessuno)

Oriella Dorella è stata una bella scoperta. L'Etoile della Scala di Milano ha giudicato le esibizioni dei ragazzi di Amici 24 con occhio critico ed esigente e con parole dirette e pungenti. Senza mezzi termini, infatti, Oriella ha messo i ballerini e le ballerine del talent show di Maria De Filippi di fronte alla necessità di lavorare di più per superare i propri limiti e ha posto l'attenzione sull'importanza del ruolo degli insegnanti che "devono essere esigenti perché vi danno l’alfabeto con cui potete scrivere le vostre poesie, in questo caso in danza". Speriamo di rivederla molto presto.

Scopri le ultime news su Amici.