Amici 24, le pagelle della prima puntata del talent show di Maria De Filippi: Tutti pazzi per Olly e Angelina!

La 24esima edizione di Amici è ufficialmente partita. Come ci sono sembrati i nuovi allievi della scuola? Gli ospiti e i professori? Scopritelo nelle pagelle della prima puntata del talent show di Maria De Filippi!

Ieri, domenica 29 settembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della 24esima edizione di Amici, che ha visto la formazione della classe. Ma come sono i nuovi protagonisti del talent show di Maria De Filippi? Tra conferme e grandi rivelazioni, ecco le nostre pagelle!

Amici 24: le pagelle della prima puntata di domenica 29 settembre 2024

Alessandra Celentano: Voto 8 (Cosa è successo alla maestra? Noi non ci capacitiamo, ma ci piace!)

Con il passare degli anni, Alessandra Celentano si è addolcita con i ragazzi della scuola? Assolutamente no, ma il suo gesto nella prima puntata di Amici 24 ci è piaciuto davvero tanto. Con grande sorpresa di tutti, la maestra ha assegnato un banco alla giovane latinista Alessia, che non rappresenta affatto il suo modello di ballerina, ma che le trasmette grande gioia e passione quando balla. Non ci capacitiamo della sua scelta, ma alla fine la maestra ci piace anche per questo. Con lei non ci si annoia mai.

Deborah Lettieri: Voto 5 (L'emozione gioca brutti scherzi)

Grande mistero aleggia intorno alla new entry Deborah Lettieri che, durante la prima puntata della 24esima edizione di Amici, ha fatto praticamente scena muta. E per noi, che eravamo abituati alla parlantina e allegria di Raimondo Todaro, è stato un duro colpo. La nuova professoressa di ballo del talent show di Maria De Filippi non ha mai preso la parola, se non per assegnare le maglie ai suoi due nuovi allievi, Teodora e Gabriele. È vero che l'emozione fa brutti scherzi, ma noi speriamo e siamo davvero curiosi di conoscerla e di vederla in azione.

Alessio: Voto 7 ( Che bomba!)

Che stile il ragazzo! Alessio ha soli 17 anni, ma già spacca di brutto. Passione, energia, grande presenza scenica e chi ne ha più ne metta. Il ballerino si è esibito sulle note di "Cash In Cash Out" di Pharrell Williams feat. 21 Savage & Tyler, The Creator ipnotizzando tutto lo studio di Canale 5. Una cosa è certa: è perfetto per la squadra di Emanuel Lo.

Diego Lazzari: Voto 6- (Dalla star di tiktok ci aspettavamo molto di più)

Bel faccino, ma niente di sorprendente! È arrivato direttamente da TikTok e non poteva che non finire nella squadra di Rudy Zerbi. Il suo talento, però, sta facendo discutere già molti sui social che si aspettavano di più dal loro beniamino. Ad Amici si è presentato con un suo singolo, "Vorrei chiamarti", non riuscendo a convincere le due professoresse di canto della scuola. Un'esibizione che, a dire la verità, non ha convinto neanche noi! Il talento c'è e noi siamo pronti a ricrederci.

Angelina Mango e Olly: Voto 9 (La nuova coppia della musica italiana)

Su le mani per Angelina Mango e Olly. Lei è ormai una vera performer, lui è sempre una piacevole sorpresa e questo duo funziona ed emoziona alla grande! Con la loro esibizione in studio sulle note del brano "Per due come noi", i due giovani artisti sono riusciti a creare un’atmosfera autentica e travolgente. Una performance che è stata definita "straordinaria" da tutti, compresa la stessa Maria De Filippi, che ha elogiato il loro talento e sottolineato la loro intesa sul palco.

Ilan: Voto 6 (Il figlio d'arte è bravo, ma non graffia)

Dopo la star di Tik Tok, nella scuola di Amici è arrivato anche il figlio d'arte di questa nuova edizione di Amici, Ilan Muccino. È bravo, ma ancora un pò acerbo. "Quando uno è combattuto scrive meglio, perché vede due realtà diverse" ha affermato Anna Pettinelli non nascondendo il suo interesse e la sua voglia di lavorare con lui. Le due esibizioni di Ilan non ci hanno tolto il fiato, ma siamo solo all'inizio...la strada è lunga.

