Amici 24, ex allievo contro la maestra Celentano: "Ha trasformato il suo ruolo di insegnante in quello di un personaggio tv"

Gossip TV

L'ex ballerino di Amici, Tony Aglianò, ha criticato duramente la scelta della maestra Alessandra Celentano di parlare della forma fisica della ballerina Alessia nello studio del talent show di Maria De Filippi.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5, Alessandra Celentano ha sottolineato i progressi fatti dalla ballerina Alessia, che ha confessato di aver perso 2 chili e mezzo a pochi giorni dal suo ingresso. Il comportamento della maestra, però, non è per niente piaciuto a un ex allievo della scuola, che l'ha duramente criticata.

Le critiche di Tony Aglianò

Alessandra Celentano è finita nel mirino di un ex allievo di Amici. Stiamo parlando di Tony Aglianò che, ai microfoni di Biccy, ha criticato il comportamento assunto dalla severa maestra di danza nei confronti di Alessia durante l'ultima puntata del pomeridiano:

Ho letto le dichiarazioni di Alessandra Celentano riguardo alla sua ballerina Alessia, e non posso che essere in totale disaccordo. Come ex allievo di Amici, so bene quanto possa essere difficile affrontare la pressione di un percorso televisivo, soprattutto quando si è molto giovani. Sentire parlare ancora oggi di ‘perdita di peso’ come un criterio essenziale per il talento nella danza è un messaggio sbagliato.

Leggi anche Francesca Tocca fuori da Amici 24

Tony ha continuato accusando la maestra Celentano di aver in parte "trasformato il suo ruolo di insegnante in quello di personaggio televisivo". Nonostante le critiche, però, l'ex allievo della sesta edizione di Amici ha ammesso che gli piacerebbe avere un confronto con Alessandra, una vera resa dei conti a distanza di tanti anni dalla sua partecipazione al talent show:

Trovo che Alessandra, che nelle prime edizioni del programma avesse un approccio diverso, ma che abbia progressivamente trasformato il suo ruolo di insegnante in quello di un personaggio televisivo, privilegiando l’impatto mediatico delle sue affermazioni rispetto alla vera crescita dei ragazzi. Questo suo atteggiamento risale proprio alla mia edizione, la sesta, quando iniziò a screditare il mio talento e quello di un’altra ballerina, Agata [...] Il suo personaggio è nato con noi e, da allora, è stato un copia-incolla. Non è facile per un giovane affrontare l’esperienza di Amici, già molto intensa di per sé. In quei momenti, ci sarebbe bisogno di un supporto umano, di empatia, non di parole distruttive [...] Sarebbe davvero interessante poter avere una sorta di resa dei conti dopo tanti anni, un momento in cui potersi guardare negli occhi e confrontarsi su quanto è accaduto e su quelle parole che, all’epoca, sembravano essere dette più per costruire un personaggio che per aiutare davvero i ragazzi. Quel personaggio che, alla fine, è nato con me e Agata, e che da allora è rimasto sempre lo stesso. Sono certo che Maria si farebbe delle grasse risate vedendo un botta e risposta tra me e Alessandra, perché sarebbe un continuo confronto pieno di colpi di scena.

Il cast di Amici 24

La nuova edizione di Amici è partita alla grande. Tra grandi ritorni e new entry nel cast, la seconda puntata del talent show di Maria De Filippi ha ottenuto il 24.51% di share pari a 2 milioni 945 mila telespettatori. 15 gli allievi della scuola che proveranno a conquistare ogni settimana giudici e professori con il loro talento e le loro esibizioni: Ilan, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, Senza Cri, Luk3, Alessia, Daniele, Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio, Alena e Sienna, che questa settimana sono in sfida e quindi rischiano l'eliminazione. L'appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.