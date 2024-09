Amici 24, Emanuel Lo torna nel talent? Giorgia svela come stanno le cose!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Amici 24, anche Emanuel Lo tornerà come prof del talent? A svelare come stanno le cose ci ha pensato Giorgia, la sua compagna.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Amici 24, la ventiquattresima stagione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nonostante manchino ancora diversi giorni all'inizio del programma, è stato già svelato che Emanuel Lo farà ritorno nel corpo docenti. E lo spoiler è stato servito dalla persona più insospettabile: la cantante (e sua compagna) Giorgia.

Amici 24, Giorgia anticipa che Emanuel Lo tornerà nel talent!

Mentre manca ancora la conferma dei rumors sull'assenza di Raimondo Todaro, che si vocifera che non farà ritorno ad Amici di Maria De Filippi, è arrivata in maniera del tutto inaspettata la conferma che Emanuel Lo tornerà ad Amici 24. A rivelare come stanno le cose è stata la compagna del coreografo, la cantante Giorgia.

Come il ballerino, anche Giorgia quest'anno sarà impegnata in un talent, perché è stata scelta per condurre la nuova stagione di X Factor e, infatti, durante la conferenza stampa del programma rivale di Amici ha anticipato che anche Emanuel Lo tornerà come professore del programma di Canale5.

L'occasione si è presentata quando Giorgia ha risposto a una domanda da parte dei giornalisti, che le hanno chiesto come gestiranno il figlio Lorenzo, nato dalla relazione con Emanuel Lo. Involontariamente nella sua risposta Giorgia ha svelato che sia lei che il marito saranno impegnati con i rispettivi lavori:

"Non ci sono segreti da tenere. La nostra problematica è che saremo impegnati entrambi il giovedì e abbiamo un figlio che abbandoneremo. Il problema è organizzare questo mercoledì-giovedì in cui questo ragazzino rimane da solo, siamo focalizzati nel risolvere quello. Ci lamentiamo della stanchezza reciproca, questo sarà il massimo del racconto. In casa sono una vera casalinga e in casa ho altre cose di cui parlare piuttosto che…”

Giorgia ha parlato dei mercoledì e giovedì perché sono i giorni in cui sono registrate le puntate di Amici 24, perciò, dalle sue parole è evidente che Emanuel Lo sarà impegnato nel talent come prof e, dunque, il suo ritorno è già assicurato.

E anche Emanuel Lo CONFERMATO ad #Amici24 🤩 pic.twitter.com/hLcMqHAKTp — AMICI NEWS (@amicii_news) September 11, 2024

Amici 24, tutto sulla nuova edizione del programma

La nuova edizione di Amici 24 sta subendo diversi rimandi: il talent, il cui inizio è tradizionalmente fissato per metà settembre, potrebbe slittare alla seconda metà di settembre, con la prima puntata domenicale in onda dal 22 settembre e non dal 15. Lo stesso sembra che succederà a Uomini e Donne: entrambi i programmi condotti da Maria De Filippi dovranno infatti attendere prima di poter riprendere il loro corso, per dare più spazio a Temptation Island e non accavallarsi ulteriormente.

Inoltre, tra le novità della nuova stagione del talent c'è la significativa riduzione di una mezz'ora per l'appuntamento domenicale: perciò, la puntata della domenica andrà in onda dalle 14.00 all 16.00 e non più alle 16.30, come ha anticipato Giuseppe Candela.

Tra i professori potrebbe inoltre esserci un'assenza importante, quella di Raimondo Todaro, che avrebbe deciso di lasciare la nave di Amici 24, a causa "dei numerosi litigi con Alessandra Celentano". Tuttavia, al momento, questa è solo una voce e non ha ancora ricevuto né conferme né smentite dal diretto interessato.

