Amici 24, Elena D'Amario tra i professori per la prossima edizione? Spunta un rumor!

Per la prossima edizione di Amici 24, si vocifera che sarà la ballerina Elena D'Amario a prendere il posto di uno dei prof della scuola. Ecco cosa sappiamo!

In attesa di conoscere i prossimi allievi della nuova edizione di Amici 24, si sono diffusi rumors sull'addio di uno dei professori alla scuola e la sua sostituzione con una ballerina professionista molto amata dai fan del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Elena D'Amario!

Amici 24, un prof della scuola vicino all'addio? Ecco di chi si tratterebbe!

Mancano ancora dei mesi per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma si sono diffuse voci di un probabile cambio nella composizione del corpo docenti dei prof della trasmissione. Se Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono oramai due colonne portanti del talent show e sembra solo una formalità che vengano riconfermati, non possiamo dire lo stesso degli altri professori.

Certo, Lorella Cuccarini anche dovrebbe essere una conferma della prossima edizione: l'artista, infatti, non solo ha più volte ribadito che ha un rapporto meraviglioso con Maria De Filippi e con la famiglia di Amici, ma ha anche rifiutato diverse offerte di lavoro in Rai, preferendo restare a Mediaset.

In aggiunta, Lorella è stata la prof che ha portato Sarah Toscano alla vittoria di Amici 23 e l'anno precedente ha guidato Angelina Mango alla Finale e sappiamo tutti che grande futuro stanno vivendo entrambe le cantanti. Perciò, non sembra probabile che per la prossima edizione Cuccarini non torni, dato che sembra avere un occhio particolare per i talenti nascosti.

Nel corpo docenti ci sono poi Anna Pettinelli, che ha sostituito Arisa, e dovrebbe essere un'altra conferma per il prossimo anno e ancora Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Se il ballerino di latino sembra essere un'altra rassicurante presenza per l'edizione del 2024/2025, lo stesso non si potrebbe dire del cmpagno di Giorgia. Sembra, infatti, come riporta BlastingNews, che Emanuel Lo potrebbe non tornare il prossimo anno ad Amici e il suo posto verrebbe presto da una ballerina professionista molto amata: Elena D'Amario.

Amici 24, Elena D'Amario prossima prof del talent? Spunta un rumor!

Dato che da giorni si parla di un presunto addio del coreografo e ballerino di hip hop al talent di Amici di Maria De Filippi, è già iniziato anche un toto nomi dei probabili sostituti. E, ovviamente, tra i primi talenti che potrebbero prendere il posto del professore si è pensato a un amatissimo volto del programma.

Una ballerina che è stata prima allieva e da anni ricopre il ruolo di professionista: Elena D'Amario. A riportare il rumor è BlastingNews, che afferma che D'Amario potrebbe essere la prima scelta nel caso in cui Emanuel Lo dicesse addio alla trasmissione.

Nel corso degli anni, infatti, Elena D'Amario non solo ha dimostrato di essere un'ottima professionista, ma ha anche saputo intrecciare rapporti di stima e amicizia con i giovani allievi che arrivavano nella scuola. Con fare gentile e onesto, Elena ha difeso spesso tanti allievi dalle critiche troppo dure della Maestra Celentano, come nel caso di Nicholas Borgogni e non si è mai tirata indietro quando si è trattato di dire la sua e mettere una buona parola con i giovani allievi. Data la sua esperienza pluridecennale con Amici, se davvero l'addio di Emanuel Lo fosse confermato, allora, Elena D'Amaario potrebbe essere la candidata ideale.

