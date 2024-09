Amici 24, ecco chi potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro: l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Raimondo Todaro non tornerà per Amici 24 e nel frattempo è emerso il nome di chi potrebbe sostituirlo. Ecco di chi stiamo parlando!

Raimondo Todaro ha confermato che non tornerà ad Amici 24 per la nuova edizione del talent. Il ballerino e coreografo ha confermato i rumors che circolavano da settiane ieri pomeriggio, nella puntata di Verissimo. E, a distanza di meno di 24 ore, spunta un'indiscrezione su chi lo sostituirà.

Amici 24, Deborah Lettieri sostituirà Raimondo Todaro come prof del talent!

A svelare il nome della sostituta di Todaro è il sito di DavideMaggio.it, che annuncia che a prendere il posto del coreografo e marito di Francesca Tocca sarà Deborah Lettieri, ballerina del celebre locale parigino Crazy Horse e che già in passato è stata giudice di un talent di ballo.

Al Crazy Horse è conosciuta con il nome di Gloria di Parma ed è l'unica ballerina italiana a essere entrata a far parte del corpo di ballo del locale. In passato è stata anche giudice di Dance Dance Dance, noto programma di Fox Life:

"Deborah Lettieri sedeva, infatti, nella giuria della seconda edizione del talent di Fox Life Dance Dance Dance e il collega Luca Tommassini, al suo arrivo tra i giudici del programma, disse: “Finalmente è arrivata una più s***** di me"

Al momento, questa è solo un'indiscrezione e bisognerà attendere il 26 settembre, data della registrazione della prima puntata di Amici 24 per avere una conferma. Oltre a Deborah Lettieri, nelle scorse settimane sono circolati altri papabili sostituti. Dall'ex allievo Adriano Bettinelli, a Veronica Peparini, mentre alcuni fan speravano di vedere Elena D'Amario o Umberto Gaudino poter passare dal ruolo di ballerini professionisti a quello di docenti nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Amici 24, Raimondo Todaro conferma l'addio al programma

Ospite con Francesca Tocca e la figlia Jasmine a Verissimo ieri, domenica 15 settembre, Raimondo Todaro ha confermato i rumors che circolavano da settimane sul suo conto. Il ballerino e coreografo non farà ritorno per la ventiquattresima edizione del talent. A Silvia Toffanin, l'ex prof della scuola di Canale5 non ha rivelato i motivi dell'addio, ma ha espresso parole di affetto e stime per tutti i suoi colleghi e per Maria De Filippi.

A malincuore, Todaro ha rivelato che dopo tre anni non farà ritorno ad Amici e che seguirà il programma da casa:

"Me lo hanno chiesto tutti quest'estate, ma purtroppo non ci sarò. Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l'insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici."

