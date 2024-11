Amici 24, Anna Pettinelli punta il dito contro Chiamamifaro: "Finora hai avuto la strada spianata, è il momento di..."(VIDEO)

Gossip TV

Primo compito per Chiamamifaro ad Amici 24: la giovane cantante e allieva di Rudy Zerbi dovrà preparare il brano "You make me feel like a natural woman" di Carole King e cercare di convincere Anna Pettinelli. Ci riuscirà?

Dopo Luk3, anche Chiamamifaro è finita nel mirino di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 17 novembre 2024 su Canale 5, la severa professoressa di canto ha deciso di assegnare alla giovane cantante un compito molto difficile. Compito che ha fatto storcere il naso a Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli mette alla prova Chiamamifaro

Nel daytime di oggi di Amici 24, Chiamamifaro ha ricevuto il suo primo compito da parte di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano, la professoressa di canto del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha deciso di mettere alla prova la cantante e allieva di Rudy Zerbi assegnandole un brano bellissimo, ma difficilissimo, ovvero "You make me feel like a natural woman" di Carole King:

Finora hai avuto la strada spianata [...] ma cosa succede se alziamo l'asticella e ti assegno un brano con la B maiuscola che necessita di una interpretazione impegnativa? Reggerai? È un pezzo bellissimo, storico, che potrai accompagnandoti da sola al piano oppure potrai scegliere di farti accompagnare dal maestro Giovanni. È la canzone al femminile per antonomasia e vanta numerose cover.

Un compito abbastanza difficile, che però ha entusiasmato Chiamamifaro. Parlando e confrontandosi con i suoi compagni di scuola, la giovane cantante ha riconosciuto la difficoltà del pezzo, ma allo stesso tempo ha rivelato di essere felice di potersi mettere alla prova e di poter uscire dalla sua zona di confort. Non è stato dello stesso avviso, invece, Rudy Zerbi. Dopo essere venuto a conoscenza del brano scelto dalla sua collega, il professore di canto non ha nascosto i suoi dubbi e le sue perplessità. "Beata incoscienza, la tua...occhio perché è una roba molto complicata" ha dichiarato Rudy mettendo in guarda l'allieva.

Chiamamifaro a rischio

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica , riuscirà a superare il compito e stupire Anna Pettinelli? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 17 novembre 2024 alle 14 su Canale 5. Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Sienna Osborne e l'ingresso della ballerina Francesca Bosco, i ragazzi ancora in gara nel talent show di Maria De Filippi sono: Alessio, la new entry Francesca, Rebecca, Teodora, Alessia, Daniele e Chiara per la categoria ballo; Vybes, Diego Lazzari, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO e Nicolò per la categoria canto.

