Amici 24, Deborah Lettieri rivela: "Sto imparando molto da lei, mi ha conquistato con la sua grande professionalità"

La nuova professoressa di ballo della 24esima edizione di Amici, Deborah Lettieri, si racconta a cuore aperto e fa un bilancio della sua nuova esperienza nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Deborah Lettieri è la nuova professoressa di ballo della 24esima edizione di Amici. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la coach ha raccontato la sua avventura nel talent show di Maria De Filippi e colto l'occasione per dedicare parole di grande stima e affetto nei confronti di Lorella Cuccarini.

La stima di Deborah Lettieri per Lorella Cuccarini

Fervono i preparativi per la nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 17 novembre 2024 alle 14 su Canale 5. Nell'attesa, la professoressa di ballo Deborah Lettieri ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui si è raccontata a cuore aperto e parlato della sua nuova avventura nel popolare talent show di Maria De Filippi:

Ad Amici sono Deborah al 100%. Programmi come questo sono un trampolino di lancio, poi sta alla sensibilità di ciascuno imparare a sfruttare questa opportunità per crescere sia come artista che come persona. Solo perché sono entrati nella scuola non significa che i ragazzi possono adagiarsi sugli allori. Nessuno di loro può essere certo di arrivare fino alla fine. Il percorso è lungo e ogni giorno è necessario dimostrare di meritarsi quella maglia.

La Lettieri, che ha ballato con Beyoncè e girato il mondo, ha poi speso parole di grande stima e affetto sia nei confronti della conduttrice Maria De Filippi che della collega Lorella Cuccarini. A proposito dell'amatissima insegnante di canto del talent show di Canale 5, la nuova coach del team formato dalle ballerine Teodora e Rebecca ha confessato:

Maria è instancabile, lavorare con lei sprona tutti a dare il massimo, da noi insegnanti fino agli allievi [...] Lorella Cuccarini era il mio mito. Sono entusiasta di averla potuta conoscere. L'emozione che ho provato alla prima riunione era indescrivibile: mi ha conquistato con il suo modo di fare e la sua grande professionalità. Sto imparando molto da lei.

La classe di Amici 24

L'ultima puntata di Amici 24 ha visto l'eliminazione inaspettata di Sienna Osborne. Con l'uscita di scena della ballerina e allieva di Emanuel Lo e l'ingresso di Francesca Bosco, i talenti ancora in gara nel talent show di Maria De Filippi sono: Alessio, Francesca, Teodora, Rebecca, Chiara, Daniele e Alessia per la categoria ballo; Ilan Muccino, Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto. Ricordiamo che sia Luk3 che Alessia sono in sfida per essere arrivati ultimi nelle rispettive classifiche della domenica. L'appuntamento è per il prossimo 17 novembre 2024 alle 14 su Canale 5.

