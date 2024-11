Amici 24, Anna Pettinelli non molla con Chiamamifaro: "Essere i più bravi comporta dei rischi" (VIDEO)

Gossip TV

In vista della nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 17 novembre su Canale 5, Anna Pettinelli è tornata all'attacco contro la cantante Chiamamifaro e le ha assegnato un secondo compito.

Nuovo compito per Chiamamifaro

Nel daytime di ieri di Amici 24, Chiamamifaro ha ricevuto una nuova busta blu da parte di Anna Pettinelli. In vista della nuova e attesissima puntata del pomeridiano, la professoressa di canto ha deciso di assegnare alla cantante e allieva di Rudy Zerbi un altro compito molto difficile dal punto di vista interpretativo. La ragazza dovrà esibirsi sulle note di "Signor Tenente" di Giorgio Faletti:

Ho visto l'impegno e la gioia con la quale hai accettato il mio compito e ne sono felice. Ho pensato allora di raddoppiare il carico visto che ti viene tutto così incredibilmente facile. Doppia assegnazione per questa settimana per scoprire di te un altro aspetto, quello dell'interpretazione. Essere i più bravi comporta dei rischi. Rischi e raddoppi?

Il brano scelto dalla Pettinelli ha spiazzato tutti i ragazzi della scuola, in particolar modo Angelica Gori, che non ha nascosto la sua preoccupazione. "Io ho solo detto che mi intrigava il suo compito e che lo facevo volentieri [...] Essere credibili su questo pezzo è difficilissimo. Lo faccio sto qui per questo" ha confessato l'allieva di Rudy Zerbi commentando il nuovo compito assegnatole dalla professoressa della 24esima edizione di Amici. La cantante riuscirà a convincerla?

Diego a rischio

Se Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Chiamamifaro, Rudy Zerbi ha annunciato di essere propenso a sostituire Diego Lazzari viste le ultime classifiche stilate dagli allievi e i giudizi ricevuti nel corso delle puntate del pomeridiano. Le parole del professore, però, non è per niente piaciuto al giovane cantante, che ha sbottato e minacciato di abbandonare la scuola di Amici 24.

Il comportamento esagerato e fuori luogo assunto da Diego ha provocato la reazione anche della produzione del talent show di Maria De Filippi, che gli ha portato tutti i documenti necessari per consentirgli l'uscita dal programma. La situazione si è poi placata, ma la tensione tra il giovane tiktoker e Zerbi è destinata a lasciare il segno. Il professore deciderà di sostituirlo o dargli una seconda possibilità? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domenica 17 novembre alle 14 su Canale 5.

