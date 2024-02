Amici 23, Zerbi e Celentano mettono alle strette Pettinelli e Todaro: "Siate responsabili, non è la scuola materna" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno messo alle strette Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, martedì 27 febbraio, si è rivelato molto animato: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, infatti, hanno convocato Anna Pettinelli e Raimondo Todaro con i rispettivi allievi, perché volevano che i colleghi prendessero una decisione sull'eventualità di assegnare o meno loro le maglie del Serale.

Amici 23, Zerbi e Celentano mettono alle strette Pettinelli e Todaro: "Prendetevi le vostre responsabilità" [VIDEO]

Zerbi e Celentano hanno posto l'accento che gli allievi di Pettinelli e Todaro - Nahaze, Ayle, Giovanni e Nicholas - erano tra gli ultimi in classifica secondo una media delle classifiche delle puntate e che era ora che i due professori si prendessero le loro responsabilità. Pettinelli ha sbuffato infastidita, perché è l'ennesima volta che Zerbi cerca di forzarle la mano:

"Se mai mi dovessi convincere andrebbe a vantaggio tuo. Io fossi in te risparmierei il fiato, però. Certe volte sei ridicolo"

Per Zerbi, la speaker sta "portando avanti una telenovelas, perché non è possibile che tu non abbia una tua idea su Nahaze e Ayel". Pettinelli ha poi ribattuto che forse si dovrebbe concentrare sulla sua allieva, Lil Jolie, o su Kia, allieva di Lorella Cuccarini, perché è ultima in classifica. A questo, Zerbi ha risposto che lui e Celentano si sono presi le loro responsabilità ed è giusto che lo facciano anche loro.

La discussione ha incluso anche Celentano e Todaro: la maestra ha chiesto al collega latinista di consegnare la maglia a Nicholas! Come motivazione ha specificato:

"L'hai sostenuto tutto l'anno, potrà anche fare il ballerino, anche se non ai livelli che intendo io. Ma vorrei capire una cosa, perché hai detto in puntata io sto con gli ultimi. Nicholas, guarda che ciò che ha detto il professore non è per nulla bello. Questa non è la scuola elementare, i ragazzi vengono qui dopo essere stati formati in altre scuole, quindi, perché non gli dai la maglia?"

In risposta, Todaro ha fatto l'esempio di alcuni artisti che nelle classifiche erano ultimi in classifica e poi hanno avuto successo e che lui non ha ancora assegnato la maglia perché non sa quanti sono i posti al Serale e che l'anno scorso Mattia Zenzola era sesto in classifica su nove e aveva poi vinto la scorsa edizione del talent di Maria De Filippi. Il latinista ha poi aggiunto:

"Se resta solo un posto per il Serale, secondo me questa maglia deve andare a Sofia, perché se lo merita più di Nicholas."

Queste parole feriscono Nicholas e lasciano senza parole anche Celentano, perché per lei significa che Todaro non ha alcuna fiducia nel suo allievo. La produzione è poi intervenuta a svelare che in totale le maglie sono 15 e dato che gli alunni sono 17 allora due allievi non potranno accedervi.

