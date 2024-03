Amici 23, Zerbi e Celentano criticano le altre squadre del Serale: "Kumo noioso, Mida e Sarah? Non sono al vostro livello"

Gossip TV

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi svelano i punti deboli delle altre squadre del Serale di Amici 23.

Il Serale di Amici 23 si avvicina e i professori sembrano avere le idee molto chiare sui loro allievi e avversari. Quindici allievi, tra cui otto ballerini e sette cantanti, divisi in tre squadre capitanate da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Zerbi e Celentano stroncano le squadre avversarie

Nel daytime di ieri di Amici 23, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato in studio i loro allievi per analizzare i loro punti di forza e le debolezze delle squadre avversarie capitanate da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La prima a prendere la parola è stata la maestra che, senza mezzi termini, ha rivelato a Holden, Petit, Marisol e Dustin il suo reale pensiero sugli altri ballerini in gara al Serale:

Siamo pochi ma buoni. È veramente una selezione questa, per quanto riguarda i miei ballerini io vi ho scelto perché siete versatili. Mi siete piaciuti dal primo momento. Non ho mai avuto dubbi su di voi. Siete quattro elementi di valore [...] Non l'ho mai negato, Kumo lo trovo noioso come ballerino. Quando lo guardo vedo sempre la stessa cosa, cambiano i passi, cambia la coreografia ma lui è sempre uguale. Non penso che abbia fatto chissà quale percorso. È troppo legato al suo stile, non è versatile come voi. Non credo ci sia confronto. Sofia è carina ma sembra una bambola assassina quando balla, dà questo senso di ansia, ha tutte queste facce impostate. Non la trovo così stratosferica come ballerina. Di Nicholas ho già detto tutto, sapete cosa penso di lui. Lucia riconosco che è un elemento valido. Non è il mio tipo di ballerina, è carina. Giovanni ha fatto un percorso ed è migliorato, al di fuori del latino ci sono tanti problemi. La vedo dura per lui per un Serale. Gaia fa il suo stile, non è particolarmente dotata. Carina nel suo...

A farle eco Zerbi, che ha detto la sua sui cantanti delle squadre avversarie rivelando di non temere nessuno:

Io ho parlato bene di Mida e Sarah, volevo difenderli da Anna Pettinelli. Ho sempre preso le loro difese per questo motivo, però non c'è una sola volta in cui abbia pensato che possano essere meglio di voi o al vostro livello sennò li avrei scelti. Di Ayle credo di aver già detto tutto. Ha problemi nel canto, non mi sono piaciuti gli atteggiamenti che ha avuto, non credo che sarà uno che farà dei grandi passi avanti qui dentro. Lil Jolie vedremo cosa farà...Martina ha una grande voce, ma ha tante cose da dimostrare.

