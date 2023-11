Amici 23, Wax torna nel talent: riappare il caso noce moscata-gate!

Gossip TV

Wax è stato uno dei cantanti più controversi di Amici e nel corso di una nuova puntata del talent è tornato nel programma per presentare il suo singolo, facendo riapparire però anche il caso della noce moscata. Ecco cosa è successo!

Il ritorno di Wax nella scuola di Amici di Maria De Filippi è stato all'insegna delle polemiche e delle critiche: il cantante, infatti, tornato ad Amici23 nel corso della puntata di domenica, 19 novembre, per presentare il suo nuovo singolo, After, e con il suo arrivo si è tornati a parlare anche del caso noce moscata-gate.

Amici 23, Wax torna nel talent e riappare il caso noce moscata gate

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'anno scorso, durante le festività natalizie, Wax e altri allievi della scuola di Canale5 furono coinvolti in un piccolo scandalo, mai completamente chiarito, ma che sui social ha preso il nome di noce moscata-gate. Durante la festa di Capodanno nella scuola, infatti, i ragazzi - si è vociferato proprio su consiglio di Wax - avevano deciso di assumere la noce moscata che, in elevate quantità, produce effetti allucinogeni. Oltre al cantante, nella storia furono coinvolti Tommy Dali - che venne eliminato da Zerbi dopo questa bravata - e altri allievi, come Maddalena Svevi e la new entry Valeria, eliminata subito dopo, senza neppure aver avuto la maglia.

Nonostante sia trascorso quasi un anno, il caso noce moscata-gate è stato di nuovo argomento di conversazione, quando sul web è stato fatto notare che Wax aveva messo mi piace a un post piuttosto controverso, come riporta Novella2000: su X, infatti, è apparso il like del cantante a un'immagine che rappresenta il barattolo di noce moscata, con la didascalia:

"Wax: "Posso dare un consiglio a loro?"

Anche la stessa esibizione del cantante non ha attirato troppe simpatie da parte del pubblico, anche del web, tanto che Wax ha risposto alle varie critiche con un post su X:

"Bello tornare. Mi fanno ridere un sacco di cose che sto vedendo. Le critiche non finiscono mai, più mi criticate più vado avanti...ANCORA NON L'AVETE CAPITO! polli"

