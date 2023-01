Amici 22, noce moscata gate, parla Alessandro Cattelan presente come giudice in puntata

Gossip TV

Alessandro Cattelan è stato uno dei giudici per la puntata di Amici di domenica 15 gennaio e ha raccontato cosa ha visto nel dietro le quinte della puntata. Ecco cosa ha detto.

Nella puntata di Amici andata in onda ieri, domenica 15 gennaio, sono state mostrate le conseguenze del Capodanno o noce moscata gate. Ospite come giudice per la gara di canto, Alessandro Cattelan ha raccontato cosa è successo nel dietro le quinte della puntata e cosa sa della spinosa questione.

Amici 22, Alessandro Cattelan sul noce moscata gate: "Nessuno mi diceva nulla"

Nella sua trasmissione Catteland, su Radio Deejay, Alessandro Cattelan ha raccontato la sua esperienza ad Amici: era stato chiamato come giudice della gara di canto e si è ritrovato a dover assistere a una situazione molto particolare. Nel dietro le quinte del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, tutti sembravano in preda al panico e il conduttore è rimasto sconcertato:

"Quando sono arrivato tutti piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno? Per stemperare, come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e mi dicevano 'no, no, stavolta i ragazzi l'hanno combinata grossa'. Nessuno parlava, nemmeno a me dicevano cose. C'era Rudy Zerbi, era in****** come una iena. Ha richiamato uno dei ragazzi come a scuola, gli ha detto di non ridere. Erano tutti furiosi e non hanno raccontato nulla neppure a me."

Alessandro Cattelan ha rivelato che in tanti, vista la sua partecipazione al programma, hanno provato a chiedergli info e spillargli notizie sul noce moscata gate, ma il conduttore ha rivelato che nessuno gli ha rivelato nulla, c'era una ferrea volontà nel non lasciar trapelare nulla. Sulle varie teorie che sono state diffuse, Cattelan ha raccontato:

"Un po' io non credo alle cose che dicono sul web e mi sembrava una cosa talmente stupida che dicevo, 'questa se la sono inventata'. Mi sembrava una sciocchezza troppo grande...Infatti, non so se è vero, non prendere le cose come vere. E ribadisco che io non so niente!"

