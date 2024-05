Amici 23, Wad sull'inedito di Holden: "Sei uno che urla nella vita?". La risposta del cantante scatena l'ironia del web

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, Wad ha ascoltato e giudicato gli inediti dei 5 cantanti della scuola. Il suo giudizio su Holden ha portato il cantante a rispondere in maniera schietta, scatenando anche l'ironia del web. Ecco cosa è successo!

Nella puntata di Amici 23 di oggi, 2 maggio, in onda su Canale5, gli inediti degli allievi sono stati giudicati da Wad, giornalista e speaker di Radio DEEJAY. Quando è arrivato il turno di Holden, il giudice si è espresso in maniera favorevole sul suo pezzo, per poi fargli una specifica domanda. La risposta di Holden ha scatenato l'ironia del web. Vediamo che cos'è successo nella puntata di Amici di Maria De Filippi.

Amici 23, Wad sull'inedito di Holden: "Sei uno che urla nella vita?". La sua risposta scatena l'ironia del web!

Holden è stato l'ultimo dei cantanti a presentare il suo inedito, Randagi, come aveva già anticipato Maria De Filippi, quando l'assenza dell'allievo di Rudy Zerbi nella gara di inediti aveva destato sospetti. La conduttrice aveva spiegato che Holden avrebbe presentato con un po' di ritardo il suo ultimo pezzo, ma la notizia non aveva destato stupore dato che Holden oltre a scrivere, produce anche i suoi pezzi.

Il suo nuovo inedito, Randagi, intanto, è già tra i pezzi più ascoltati su Spotify, come svelato da un post della pagina di Amicii News: il pezzo del giovane figlio di Paolo Carta è il miglior pre-debutto dell'edizione e ha già superato i 15mila stream nel giro delle prime 18 ore dal suo lancio.

Wad si è complimentato con Holden per il suo brano, paragonandolo ai pezzi di Lazza e Blanco:

"Amo molto i pezzi urlati, disperati. Spesso gli artisti che urlano nella musica, che interpretano quest'epoca in maniera disperata, poi nella vita reale non urlano, sono introversi. Questa canzone mi ricorda tutti questi artisti urlanti, nella vita sei uno che urla?"

Quando Holden ha risposto di essere un tipo tranquillo, ma che nella vita gli bastava poco per scattare, talvolta, sul web non sono mancati i commenti ironici.

Amici 23, Holden risponde a Wad: "Mi basta poco per scattare" e il web si scatena

La risposta di Holden alla domanda di Wad non è passata inosservata sul web ed è subito esplosa l'ironia per la trasparenza dell'allievo. In diverse occasioni, infatti, Holden ha dato prova di avere un carattere tutt'altro che remissivo e silenzioso ed è esploso inveendo contro Rudy Zerbi o i compagni.

Questa circostanza si è verificata quando tra i compiti che i professori avevano affidato ai cantanti c'era quello di riarrangiare in maniera personale, in gruppo, un noto brano natalizio. Holden, in quell'occasione, aveva sbottato di subire troppa pressione e aveva lasciato lo studio di registrazione, nonostante Zerbi provasse a trattenerlo. Anche poco prima del Serale il cantante aveva sbottato, in preda all'ansia, e aveva deciso di lasciare la scuola, per poi cambiare idea e svelare che le volte in cui spariva per lunghi periodi dipendevano dagli attacchi di panico di cui soffriva e che non sempre riusciva a controllare.

Perciò, quando candidamente ha ammesso di essere un tipo che "scatta facilmente" sul web i fan del talent show di Canale5 hanno ironizzato ricordando le varie volte in cui Holden ha lasciato lo studio o ha sbottato contro un compagno, perché non era d'accordo: "il maestro che ride quando dice che a volte basta poco per farlo sbroccare perché pensa a quando ha mandato a f***** tutti, non ho dubbi ma solo certezze".

il maestro che ride quando dice che a volte basta poco per farlo sbroccare perché pensa a quando ha mandato a fanculo tutti non ho dubbi ma solo certezze #amici23 pic.twitter.com/VfT0c2Su5m — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 🌙 (@trovarsi) May 2, 2024

