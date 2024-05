Amici 23, una sorpresa per Dustin: i genitori e la sorella gemella arrivano dall'Australia per lui! [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, continuano le sorprese per i finalisti e questa volta tocca a Dustin: il ballerino riabbraccia i genitori e la sorella gemella giunti direttamente dall'Australia per lui!

Continuano le sorprese per i finalisti di Amici 23: in attesa di scoprire chi vincerà la finale del programma di Canale5, che andrà in onda in diretta sabato 18 maggio, oggi, nel daytime è stata mostrata una tenera sorpresa per Dustin. I suoi genitori e sua sorella gemella sono arrivati dall'Australia per incoraggiarlo e supportarlo!

Amici 23, Dustin riceve una bellissima sorpresa dai genitori che volano dall'Australia per lui!

Convocato in studio con la scusa delle prove di ballo, Dustin si è trovato invece a osservare alcuni video di sé stesso, bambino e adolescente, raccontati attraverso lo sguardo amorevole dei genitori. La madre e il padre, all'insaputa del ballerino, erano nelle vicinanze dello studio, dopo essere arrivati dall'Australia per fare una sorpresa al figlio.

Poco dopo, i suoi genitori si sono mostrati in video e si sono complimentati con il figlio per i bellissimi risultati raggiunti:

"Sei in finale, abbiamo visto la tua esibizione sulle note di Hallelujah e ci siamo commossi tantissimo. Quando poi sei andato in finale, siamo scoppiati a piangere tuti. Non potremmo essere presente alla Finale, a Roma, ma la produzione ci ha concesso di vederti almeno in video"

A sorpresa, i genitori di Dustin gli hanno chiesto di esibirsi per loro, in modo da poterlo veder ballare prima della finale di sabato 18 maggio e Dustin li ha accontentati, esibendosi sulle note di Hallelujah con grande maestria. Poi improvvisamente, i genitori del ballerino sono comparsi in studio e la famiglia si è riunita tra le lacrime, abbracciandosi dopo 8 mesi di lontananza. Entrambi i i genitori erano visibilmente emozionati, ma hanno ammesso che c'era un'altra sorpresa per Dustin e in studio è entrata Paige, sorella gemella di Dustin. Se il ballerino era felice di rivedere i genitori, quando ha incrociato Paige ha urlato di gioia e i due si sono abbracciati con forza.

Dustin è uno dei due finalisti della categoria ballo insieme a Marisol: entrambi sono allievi della maestra Alessandra Celentano e con Holden e Petit hanno portato la squadra Zerbi Cele a raggiungere un record. Mai prima di oggi, una squadra era arrivata al completo in finale, ma è anche vero che non si vedeva una concentrazione di talenti così valida in una sola squadra!

Dustin è arrivato dall'Australia, come Isobel Kinnear, per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Solare e gentile, ha conquistato i fan del programma e i suoi compagni di avventura, dimostrandosi anche uno dei migliori ballerini dell'edizione. Tuttavia, è stato al Serale che ha dato prova del suo talento con esibizioni straordinarie, che hanno lasciato - letteralmente - i giudici a bocca aperta.

Ad esempio, nel corso di una puntata di fine aprile, in sfida contro Martina, il ballerino australiano ha emozionato il pubblico in studio, esibendosi sulle note di In the end. E con questa sua esibizione di Dustin ha conquistato tutti e persino Giuseppe Giofrè non è riuscito a non alzarsi dalla poltrona, incapace di contenere l'entusiasmo di fronte a ciò a cui aveva appena assistito.

Quando Maria De Filippi ha visto Giuseppe in piedi gli ha chiesto cosa ne pensasse e senza trattenersi, il giudice ha risposto:

"Questo è un pezzo da finale! [per poi aggiungere in inglese] Questo è davvero impressionante, complimenti!"

