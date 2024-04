Amici 23 Serale, Dustin incanta tutti con la sua esibizione. Giuseppe Giofrè: "Performance da Finale!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 23, Dustin ha incantato tutti con la sua performance. Ecco cosa ha detto il giudice Giuseppe Giofrè!

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 23, in onda ieri sera, sabato 27 aprile, su Canale5, Dustin si è esibito sulle note di In the end, entusiasmando il pubblico in studio e la giuria. La sua bravura e intensità hanno conquistato completamente Giuseppe Giofrè che non è riuscito a trattenersi dall'alzarsi in piedi per complimentarsi con l'allievo del talent di Maria De Filippi.

Amici 23, Dustin incanta tutti con la sua performance e per Giuseppe Giofrè è "da Finalissima!" [VIDEO]

In sfida contro Martina, il ballerino australiano ha emozionato il pubblico in studio, esibendosi sulle note di In the end una complessa e intensa coreografia. Già alla sua sola menzione, Cristiano Malgioglio non ha trattenuto un commento entusiasta: "Ah ma io ora sono preoccupato, si esibisce Dustin...", tanto che Anna Pettinelli non l'ha stuzzicato chiedendogli se non partisse prevenuto.

Malgioglio, piccato, le ha risposto di lasciargli sentire prima Martina - che ha cantato Young and Beautiful di Lana Del Rey - e poi avrebbe espresso il suo giudizio. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni della cantante e la sua bravura, l'esibizione di Dustin ha conquistato tutti e persino Giuseppe Giofrè non è riuscito a non alzarsi dalla poltrona, incapace di contenere l'entusiasmo di fronte a ciò a cui aveva appena assistito.

Durante l'esibizione anche Malgioglio è rimasto senza fiato, tanto da portarsi comicamente una mano sul cuore, mentre da posto Alessandra Celentano gongolava, ben consapevole della bravura del suo ballerino: "Siamo in modalità divinità greca" ha asserito con orgoglio.

Quando Maria De Filippi ha visto Giuseppe in piedi gli ha chiesto cosa ne pensasse e senza trattenersi, il giudice ha risposto:

"Questo è un pezzo da finale! [per poi aggiungere in inglese] Questo è davvero impressionante, complimenti!"

Amici 23, Dustin conquista tutti con la sua performance: sarà tra i finalisti?

Da quando è arrivato al Serale, Dustin non sembra sbagliare un colpo: la sua bravura era evidente già durante il pomeridiano e nelle puntate domenicali, ma da quando si è entrati nel vivo della competizione, il ballerino australiano non sembra aver intenzione di fermarsi. E, passo dopo passo, lui e Marisol, sua compagna di squadra, sono rimasti gli ultimi due ballerini in gara.

Inoltre, Dustin ha finalmente iniziato a far sentire anche la sua voce: durante la questione dell'infortunio di Gaia ad esempio è stato tra i pochi a dire con chiarezza cosa pensasse e, nonostante a volte la sua padronanza dell'italiano non sia ancora perfetta, il ballerino si sente a suo agio nell'esprimere ciò che pensa e sente. E, spesso, lo vediamo essere di grande conforto ai suoi compagni di avventura, incoraggiandoli nei momenti difficili.

Ma, Dustin sarà tra i probabili finalisti? Dato il commento di Giuseppe Giofrè durante la sesta puntata del Serale e la sua innegabile bravura, potrebbe essere quasi una certezza: dopotutto, è tra gli allievi più talentuosi di questa edizione e ha sempre vinto le sfide a cui si è sottoposto. Chissà, perciò, che i complimenti di Giofrè non siano solo una previsione di ciò che vedremo tra qualche settimana.

